Холдинг Русагро объявил о предстоящей продаже своей дочерней компании Приморская соя мощностью переработки 180 000 т соевых бобов в год. Предприятие производит около 30 000 т. масла и 140 000 т. соевого шрота. Русагро купил долю 75% в Приморской сое в октябре 2015 г., общая стоимость приобретения составила 1 млрд руб.

Наш комментарий: за последние пять лет масложировой бизнес стал стратегически важным для Русагро, поскольку компания увидела возможность провести M&A-сделки на привлекательных условиях в регионах с большим потенциалом и сильно увеличить долю рынка (до 25%). Покупка Солнечных продуктов повысила выручку сегмента по итогам 2019 г. в 2,4 раза, что составило 45% от общего объема выручки и предполагало самый значительный вклад в совокупные продажи. На долю Приморской сои приходится 11% от общего объема перерабатывающих мощностей, однако, как мы полагаем, компания работает в сложных операционных условиях из-за неблагоприятного баланса спроса и предложения сои, которая является популярным продуктом для экспорта с Дальнего Востока в азиатские страны. На наш взгляд, продажа этого актива не окажет влияния на свиноводческий проект на Дальнем Востоке, первые продажи свинины с которого запланированы на следующий год (окончательная мощность первой очереди составляет 75 000 т. или 25% от консолидированного показателя компании). Цена покупки завода по переработке сои представляет собой 7% от нашей оценки капиталовложений на 2020 г. в 14 млрд руб.

В последнее время масложировой бизнес стал одним из главных драйверов финансовых показателей Русагро: по итогам 1к20 его рентабельность EBITDA составила внушительные 12%. В то же время сахарный бизнес, напротив, остается низкорентабельным. Из-за избытка предложения в текущем сезоне цены на сахар в 1к20 снизились на 32% г/г. Впрочем, мы ожидаем улучшения ситуации в 2021 маркетинговом году (сентябрь–август), прежде всего за счет 17%-го сокращения засеянных сахарной свеклой площадей, а также погодных условий, обещающих более низкую урожайность в этом году. Относительно минимумов середины марта котировки акций Русагро уже восстановились на 60% (против 46%-го роста индекса РТС) и в данный момент торгуются с мультипликатором EV/EBITDA-2020п, равным 6,3x.