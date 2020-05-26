Оптимизм по золоту, видим потенциал роста «золотых» акций

Учитывая объявленные США стимулы на несколько триллионов долларов, наш прогноз цен на золото на конец 2020 в $1 800/унц. представляется достаточно консервативным. Мы считаем, что в следующие 12М золото подорожает до $2 000/унц., став основным фактором поддержки для золотодобывающих компаний. Золотодобытчики средней и малой капитализации предлагают значительные дисконты в оценке к PLZL и POLY. Мы предлагаем рассмотреть эти бумаги инвесторам, которые ищут потенциал роста и готовы пойти на больший риск – операционный или рыночный.

Highland Gold: рост объемов, дивиденды, низкая себестоимость

Highland больше всего подходит долгосрочным инвесторам, ищущим высокие дивиденды (7-9%) и меньшую зависимость от цен на золото. Основной проект роста – Кекура – стартует в 2023 и добавит около 172 тыс унц. к производству и $200 млн к EBITDA, но еще не полностью учтены рынком и могут увеличить капитализацию на 30%, даже без учета роста цен на золото. Highland предлагает низкую себестоимость ($556/унц. TCC) и долг (1.2x ЧД/EBITDA).

Petropavlovsk: ставка «с плечом» на золото, небольшой потенциал переоценки

Из-за высокой себестоимости производства ($800/унц. TCC) Petropavlovsk больше всего подходит инвесторам, которые рассчитывают на рост золота и хотят получить экспозицию «с плечом» (в отличие от Highland). Petropavlovsk дешев – 3.9x 2020Е EV/EBITDA, и мы видим потенциал переоценки на 10-15%, связанный с уменьшением долговой нагрузки, возобновлением дивидендов и выходом на полную мощность Покровского АГК.

Селигдар: высокий дивидендный потенциал и малая ликвидность

Селигдар предлагает дисконт 34% к HGM/POG, постепенный рост производства и снижение долга. Компания анонсировала щедрые дивиденды за 2019 (2.2 руб. на обыкн. акцию, доходность 13%), что значительно выше рекомендаций дивидендной политики, спровоцировав бурное ралли в акциях. Мы считаем, что история с дивидендами еще не окончена – доходность за 2020П может составлять от 9% (в случае выплаты 20% ЧП, в соответствие с политикой) до колоссальных 23%, если Селигдар будет исходить из того же коэффициента – 46% от ЧП (хотя это маловероятно). На наш взгляд, основной проблемой для 20%-го потенциала переоценки акций является низкая ликвидность ($200 тыс. в день).

Trans-Siberian Gold, Лензолото и Бурятзолото

Как Лензолото, так и Бурятзолото имеют высокую производственную себестоимость и операционные трудности и могут быть проданы материнскими компаниями (Полюс и Nordgold). Мы предпочитаем Trans-Siberian Gold и более подробно анализируем его в разделе по компании.