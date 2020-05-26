Примером того, как может отличаться ценовая политика авиакомпаний в условиях низкого спроса, является ситуация с коронавирусом. Если во второй половине марта авиаперевозчики взвинчивали цены, стремясь покрыть убытки из-за снижения количества пассажиров, то сейчас борьба за клиента заставляет демпинговать. Альтернативой этому становится лишь закрытие ряда направлений до момента снятия большей части ограничений, связанных с самоизоляцией.

Возобновление полетов лоукостера «Победа» лишь усилило ценовую конкуренцию. Даже «Аэрофлот», входящий в одну группу компаний с лоукостером, вынужден снижать цены настолько, что разница в стоимости билета сократилась до нескольких сотен рублей по популярным направлениям. В компании «Уральские авиалинии» также подтвердили, что формируют ценовую политику под влиянием общерыночного снижения тарифов.

Вероятно, рентабельность таких перевозок нулевая либо отрицательная, но перевозчикам необходимо окупать хотя бы часть затрат. Постоянные издержки, связанные с оплатой труда, лизингом самолетов и др., заставляют участников рынка менять стратегию.

Впрочем, это может иметь эффект. В условиях, когда авиасообщение становится доступнее железнодорожного, компании могут привлечь новых клиентов и рассчитывают на быструю реализацию отложенного спроса.

Ценовая стратегия закладывает существенное увеличение спроса ближе к концу июня. Ожидаемая отмена карантина совпадет с началом отпускного сезона. И хотя выбор направлений будет чрезвычайно ограниченным, внутрироссийский туризм, вероятно, будет пользоваться популярностью. На спросе сказывается и неопределенность условий отдыха. Неизвестны четкие даты, когда гостиницы, санатории, другие учреждения, связанные с курортной инфраструктурой, смогут начать полноценную работу. Даже там, где ограничения отменяются, остается ряд требований, которые учреждения должны выполнить, чтобы возобновить работу.

Для отрасли в целом важнее устойчивое экономическое состояние всех авиакомпаний. Тогда ценовая политика и после отмены всех ограничений будет оставаться комфортной для пассажиров благодаря конкуренции.

Поддержать перевозчиков помимо уже предпринятых мер могут шаги, связанные с компенсацией со стороны государства части затрат на приобретение авиакеросина, увеличение субсидирования региональных авиаперевозок, а также налоговые послабления.