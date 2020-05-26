Когда российская экономика начала испытывать давление из-за эпидемии коронавируса и действий ограничительных мер, а также в связи с быстрым падением цен на нефть, правительство и ЦБ РФ приняли меры бюджетного и денежно-кредитного стимулирования экономики. Объем бюджетного стимулирования на данный момент может достигать 3,6% ВВП. Эти меры не предотвратят спада в экономике, но, вероятно, помогут смягчить его и способствовать более быстрому восстановлению. Наша модель финансового импульса указывает на то, что благодаря стимулам падение ВВП в 2К20, возможно, удастся замедлить на 1,2 п. п. Этого будет явно недостаточно для того, чтобы компенсировать негативные последствия снижения спроса, однако без этой поддержки ослабление экономической активности в 2К20 было бы более значительным.

Расходы бюджета увеличены, чтобы поддержать экономику. Расходы бюджета в 1К20 уже увеличились на 18% по сравнению с 1К19 вследствие роста затрат на национальные проекты. Когда экономика начала испытывать проблемы из-за пандемии и карантинных мер, правительство стало направлять бюджетные средства на поддержку секторов экономики, которые пострадали больше всего. В результате расходы бюджета в апреле выросли на 40% по сравнению с апрелем 2019 года, и мы ожидаем, что такая же динамика будет зафиксирована по итогам 2К20. Мы полагаем, что за счет увеличения расходов бюджета падение ВВП удастся уменьшить на 0,4 п. п.

Ключевая ставка в 2К20 может быть понижена до 5,00% или даже до 4,50%. Ссылаясь на ожидаемый спад внутреннего спроса, вызванный ограничительными мерами, ЦБ по итогам заседания 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,50%. Регулятор также дал понять, что на следующих заседаниях может еще сильнее понизить ставку. Замедление инфляции и ожидания дальнейшего понижения ставки вызвали падение доходности ОФЗ в среднем с 6,2% в 1К20 до 5,2% в первой половине мая. Это может оказать вполне ощутимое позитивное влияние на экономику: согласно нашей модели, данный фактор может замедлить падение ВВП в 2К20 на 0,7 п. п.