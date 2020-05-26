В этом году совокупный объем дивидендных выплат в мае — августе будет существенно ниже прошлогоднего рекордного уровня по России в целом, однако сумма, которую выплатят экспортеры, останется примерно такой же. В соответствии с нашим базовым сценарием, связанные с выплатой дивидендов продажи иностранной валюты, которые в основном должны состояться в конце июля, превысят обусловленные дивидендами покупки иностранной валюты примерно на $4 млрд (впрочем, не исключено, что разница может достичь и $9 млрд). Таким образом, мы полагаем, что рубль в июле получит хорошую поддержку и укрепится до 70 относительно доллара — уровня, который нам на данный момент представляется справедливым.

Многие компании в этом году решили сократить или отложить выплаты годовых дивидендов, которые должны пройти в период с конца мая по август. Например, Сбербанк и ВТБ, которые перенесли на более поздний срок ранее запланированные выплаты соответственно 400 млрд руб. и 100 млрд руб. Как следствие, совокупный объем дивидендов, которые будут выплачены в мае — августе текущего года, составит лишь около 1,4 трлн руб., что существенно ниже прошлогоднего рекордно высокого показателя 2 трлн руб.

Между тем объем дивидендов, который выплатят экспортеры, почти не изменится: он останется на уровне 1,2 трлн руб., т. к. увеличение выплат у некоторых компаний (таких как ЛУКойл и Роснефть) компенсирует их сокращение или отмену у других (соответственно, у Газпрома и Татнефти).

Итак, сезон дивидендных выплат останется важным фактором с точки зрения потоков валюты на рынке. Как мы отмечали ранее, влияние дивидендов на рубль происходит в два этапа. Сперва экспортеры продают иностранную валюту для того, чтобы выплатить дивиденды в рублях. Затем, на втором этапе, некоторые получатели дивидендов конвертируют поступления в иностранную валюту (в основном это делают иностранные стратегические инвесторы и эмитенты депозитарных расписок).