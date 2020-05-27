Интер РАО сообщает, что задолженность бюджетных организаций перед сбытовыми компаниями группы с начала года сократилась на 41,2% (3,5 млрд руб.).

Наше мнение. Мы полагаем, что на данный момент наиболее очевидной мерой поддержки электроэнергетической отрасли со стороны государства стало бы повышение платежной дисциплины бюджетных потребителей. Каких-либо дополнительных усилий для этого не требуется — нужно лишь обеспечить строгое исполнение обязательств бюджетными организациями. Более того, поскольку задолженность перед электроэнергетиками росла в значительной степени именно из-за бюджетных потребителей, существенное повышение их платежной дисциплины могло бы позитивно повлиять на денежные потоки сбытовых компаний в 2020 году. Поскольку вопрос об отмене моратория на взыскание штрафов за просрочку платежей с физических лиц все еще обсуждается, пока рано оценивать итоговый эффект от ослабления платежной дисциплины среди потребителей электроэнергии. Впрочем, повышение платежной дисциплины бюджетных потребителей — это, бесспорно, позитивный фактор.