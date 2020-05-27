Покупка Amazon стартапа Zoox имеет цель усилить присутствие компании на одном из самых перспективных направлениях – автопилотировании и рободоставки. У компании, которая стала предметом покупки, предположительно, есть технологии, которые позволят Amazon построить роботизированный автопарк.

Изначально проект Zoox заявлял о себе как о сервисе такси будущего – без водителя, но позднее трансформировался в разработчика компактных аппаратов на электротяге, способных, в том числе, заниматься доставкой товаров и посылок. Для бизнеса Amazon, который целиком построен на экспресс-доставке, использование подобных машин на автопилоте позволит превратиться в полностью универсальный сервис ежедневного бесперебойного снабжения потребителей всем необходимым.

Предварительно сумма сделки по покупке Zoox указывается в пределах от $3 до $3,2 млрд, что соответствует оценке компании на предыдущем раунде привлечения инвестиций в 2018 году. Также известно, что Amazon будет не единственным инвестором в проекте. Среди заинтересованных есть и другие крупные компании IT-сектора. Также стоит напомнить, что Amazon ранее уже имел опыт пробных инвестиций в технологию автопилотирования. Это была Aurora Innovation, в которую крупнейший онлайн-ритейлер Америки вложил чуть более $0,5 млрд.

Все это в совокупности позволяет предположить, что Amazon находится в поиске новых точек расширения своего бизнеса, но окончательно компания не уверена, что новым направлением станут именно беспилотные электромобили. Не исключено, что на роль курьеров ближайшего будущего больше подойдут дроны. В условиях городской среды и многоквартирных домов они гораздо более мобильны и универсальны, чем робомобили. Тем более что на дорогах будущего с большей вероятностью будут колесить аппараты, разработанные автомобильными концернами, с их более продвинутыми системами навигации, распознавания пространства и машинного обучения.

Новость о возможной покупке Zoox была широко растиражирована ведущими деловыми СМИ, однако она не вызвала бурного отклика среди инвесторов. Акции Amazon на торгах во вторник потеряли чуть более 0,6% и затем на премаркете в среду поднялись на 0,8%. Рынок понимает, что приобретение компании-разработчика автопилота может стать всего лишь побочным направлением бизнеса для IT-гиганта. На это указывает и то, что внутри самой Zoox рассчитывают сохранить независимость и после слияния. Долгосрочно Amazon останется одним из главных драйверов американского рынка акций. Наша целевая цена по бумаге — $2700. Потенциал роста – 11,5%.