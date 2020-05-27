На этой неделе Apple вновь откроет магазины в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Джорджии, Индиане, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Неваде, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Теннесси, Техасе, Юте, Вирджинии и Висконсине. Руководство Apple рассчитывает, что возобновление работы более 100 точек продаж в США значительно увеличит ее выручку.

В общей сложности около 130 из 271 Apple Store в США будут открыты к концу недели. Компания управляет 510 магазинами по всему миру.

Открытие розничных магазинов Apple, несмотря на возможность делать дистанционные заказы, является ключевым фактором спроса на технику Apple, который выступает индикатором состояния розничной торговли. Магазины корпорации чаще всего расположены в крупных торговых центрах или деловых районах.

Важным элементом сервиса Apple являются точки Genius Bar, которые предоставляют сервисное обслуживание iPhone и другой продукции компании. Магазины с Genius Bar открываются в первую очередь.

Глава подразделения розничной торговли Дейдр О'Брайен разработал стратегию повторного открытия розничной сети компании. В марте Apple закрыла свои розничные магазины за пределами Китая в ответ на пандемию COVID-19. В последние недели возобновили работу закрытые в связи с пандемией коронавируса магазины Apple в Южной Корее, Австралии, Германии и ряде других стран.

Примеру Apple могут последовать другие розничные магазины. Компания заявила о введении нового протокола социального дистанцирования, в соответствии с которым в магазинах сможет находиться ограниченное число посетителей. Каждому потенциальному покупателю при входе будут измерять температуру. Для защиты сотрудников Apple разработала лицевые щитки, собирающиеся меньше чем за две минуты.

Несмотря на резкое снижение капитализации, как, впрочем, и у многих других компаний в марте, акции Apple скорректировались вверх за последние два месяца. Так, 26-27 мая бумаги торгуются в районе $318 за акцию, что находится в пределах досягаемости от рекордного максимума $327,20, установленного в феврале. Вероятно, в ближайшее время этот уровень будет протестирован.