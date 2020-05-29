Несмотря на довольно сдержанную риторику Э.Набиуллиной в прошлую пятницу, сигнальная структура процентных ставок денежного рынка осталась относительно неизменной. Кривые процентных свопов на базе 3-месячного Mosprime и кросс-валютных свопов сохранили сдержанные оценки потенциального снижения ключевой ставки: от 75 до 100 бп на двух ближайших заседаниях, от 100 до 125 бп на горизонте 12 месяцев. Форвардная ставка FRA 3x6 заметно сблизилась с 3-месячным Mosprime (от —133 бп по состоянию на 18 мая до —87 бп вчера).

Однако это движение во многом объяснимо коррекцией Mosprime (-36 бп) и лишь в малой степени – переносом ожиданий касательно действий Банка России с летних месяцев на осенние. Подобная расстановка сил в целом соответствует нашему видению предстоящих действий регулятора: —50 бп по ключевой ставке в июне и —50 бп до конца сентября.



