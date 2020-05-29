В ближайшие 2 недели для рубля крайне важно, как разрешится судьба сделки ОПЕК+
На старте торгов рубль находится вблизи отметки 70,7 в паре с долларом и 78,5 в паре с евро. Российская валюта вернулась к отметкам начала марта, предшествовавшим распаду сделки ОПЕК+. За последний месяц рубль был одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран после мексиканского песо и южноафриканского ранда. Сегодня аппетит к риску ограничен из-за ожиданий пресс-конференции Трампа, на которой могут быть объявлены дополнительные меры в отношении Китая.
На этом фоне рубль с начала дня теряет более 20 копеек в основных валютных парах. На горизонте ближайших двух недель для рубля крайне важно, как разрешится дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. Продление сокращений добычи в объеме 9,7 млн. бар. в сутки за пределы июня создаст хорошую базу для продолжения восстановления позиций рубля.
В паре с евро российская валюта в настоящее время чувствует себя несколько хуже, чем в паре с долларом. Это следствие восстановления позиций евро на глобальных площадках на ожиданиях финального согласования фонда на 750 млрд. евро для поддержки европейской экономики.
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