Нефтяные котировки в утренние часы находятся под умеренным давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам. Контракты на Brent снижаются на 1% и торгуются чуть ниже отметки $36/bbl. Давление на весь блок рисковых активов и нефтяные котировки оказывают ожидания сегодняшней пресс-конференции Д. Трампа, в рамках которой президент США может озвучить меры, которые Штаты планируют принять против Китая. Кроме того, не добавляют оптимизма нефтяному рынку и данные по запасам сырой нефти в США. Вчера Минэнерго США подтвердило данные от API о росте запасов нефти почти на 8 mb. Ключевым событием для нефтяного рынка в ближайшее время станут переговоры ОПЕК+. На наш взгляд, вероятность того, что страны продлят сделку с текущими параметрами (сокращение нефтедобычи на 9.7 mbd) на несколько месяцев является весьма высокой.

Такое решение вряд ли окажет котировкам значимую поддержку в краткосрочной перспективе, однако может добавить позитива нефтяному рынку по мере восстановления спроса на энергоносители. В случае же отказа от продления действующих параметров сделки страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти на 2 mbd уже в июле. Такое решение, вероятно, будет сигналом о том, что между странами ОПЕК+ снова появились серьезные разногласия, в результате чего негативные настроения могут вернуться на нефтяной рынок. Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ состоятся 9-10 июня.