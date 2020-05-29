ЛУКойл опубликует финансовые результаты за 1К20. Телефонная конференция назначена на 4 июня. Наше мнение. С точки зрения нефтеперерабатывающего, трейдингового и прочих направлений бизнес структура активов ЛУКойла намного более сложна, чем у аналогов. В связи с этим весьма трудно точно спрогнозировать результаты компании за квартал с учетом высокой волатильности цен на нефть и нефтепродукты. На рентабельность ЛУКойла негативно повлияют не только падение цен на сорт Юралз на 21% по сравнению с предыдущим кварталом и отрицательный эффект временного лага, возникающего при расчете экспортной пошлины, но также переоценка ТМЗ, которая приведет, по нашим оценкам, к возникновению убытка на сумму около $2,0 млрд.

Впрочем, мы полагаем, что этот убыток удастся с избытком компенсировать доходом от операций хеджирования в размере $2,2 млрд в части расходов, т. к. компания осуществляет хеджирование более половины объемов трейдинга, а цена Брент за 1К20 упала на $51/барр к концу квартала. Мы ожидаем, что EBITDA ЛУКойла за рассматриваемый квартал упадет на 47% по сравнению с 4К19 до $2,3 млрд, а свободный денежный поток уменьшится на 67% до уровня ниже $1,0 млрд. Компания, вероятно, зафиксирует умеренный убыток по курсовым разницам в связи с ослаблением рубля и признает некоторое обесценение, сопоставимое с аналогичным показателем у Роснефти и Газпром нефти. По нашим прогнозам, скорректированная чистая прибыль ЛУКойла составит $647 млн, а в отчетности (без учета обесценения, которого мы не прогнозируем) чистая прибыль, по нашим оценкам, будет равна $407млн (на 83% ниже показателя за 4К19).