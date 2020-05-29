General Electric, вероятнее всего, закончит этот год с оттоком средств. Руководство компании обновило прогноз по чистому денежному потоку на текущий квартал. Он оказался не просто отрицательным, но и существенно хуже ожиданий рынка – до $4,5 мрлд против $2,5 млрд, заложенных ранее. Даже если динамика восстановится во втором полугодии, компания все равно к декабрю может остаться без кэша, следовательно будет вынуждена дополнительно занимать. Для General Electric, у которой на заимствования уже сейчас приходится 60% входящих денежных средств, это может стать проблемой.

Ключевой фактор, который негативно сказался на оттоке денег в компании, это растущий разрыв между выручкой и операционными расходами. General Electric сократила четверть персонала в самом проблемном, авиационном подразделении, однако данная мера не помогла. Спрос на двигатели и компоненты упал ниже прогнозных значений, в особенности из-за простоя сборки 737 Max на заводах Boeing, часть которых должна была производиться из агрегаторов General Electric. Впрочем, и по другим направлениям компании пока не удается наладить выпуск в таких объемах, чтобы он стал рентабельным. General Electric пришлось уведомить 85% своих контрагентов о том, что они не получат свои заказы вовремя. Учитывая, что авиаперевозчики закладывают по 2-3 года на восстановление бизнеса, чрезвычайные меры, принимаемые General Electric, могут продлиться и на второе полугодие.

Светлым пятном в структуре бизнеса компании является медицинское оборудование. Его продажи благодаря коронавирусному кризису увеличились вдвое. Акции General Electric на последней сессии обвалились на 7%, что в целом отражает крайний пессимизм инвесторов. Мы не поддерживаем данный взгляд на компанию. В перспективе ближайшего года акции с большей вероятностью покажут рост, чем падение. Даже с учетом накопившихся проблем из-за реструктуризации и наличия крупных долгов, компания сохраняет большой портфель качественных промышленных активов, которые можно реализовать. Потенциал роста бумаг General Electric составляет в настоящий момент до 35%.