Salesforce – ведущий поставщик программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, представил сильные данные по итогам квартала. Выручка выросла на 30%, что оказалось на 0,2% выше консенсус прогноза аналитиков. Скорректированный EPS снизился на 25%, что на 1,5% превысило ожидания рынка.

Выручка Salesforce представлена 4 операционными сегментами, каждый из которых продемонстрировал положительную динамику по итогам отчетного периода. Выручка сегментов «продажи» и «сервисы» выросла на 16% и 23% соответственно – глава Salesforce отметил устойчиво высокий интерес различных участников рынка к CRM решениям эмитента в течение апреля и мая 2020 года, что отражает высокую востребованность решений эмитента. Выручка сегмента «маркетинг и коммерция» выросла на 27%. Выручка сегмента «платформы» выросла на 62% – более половины роста обусловлено покупкой аналитической платформой Tableau Software в середине 2019 года. Кроме того, СЕО компании отметил рост интереса клиентов к аналитическим решениям Salesforce, а также решениям на базе ИИ, спрос на которые вырос на 100% по сравнению с февралем 2020 года.

В течение отчетного периода компания предложила ряд новых решений, в том числе бесплатных: Salesforce Care, Tableau Data Hub, Work.com, для помощи клиентам в преодолении кризиса, что может улучшить ценностное предложение и повысить лояльность. Кроме того, Salesforce предоставила некоторым клиентам финансовую поддержку, для повышения гибкости и финансовой устойчивости в условиях пандемии.

Наиболее слабой стороной отчетности эмитента стало снижение маржи. Валовая маржа сократилась на 1,3%, скорректированная операционная маржа – на 5,2%, что обусловлено бесплатными новыми решениями, поддержкой клиентов и сотрудников (дополнительные расходы на сотрудников составили $140 млн.) в период пандемии. Операционный денежный поток снизился на 5% г/г, при этом, операционные доходы, без учета изменений оборотного капитала, выросли на 19% г/г. Среди положительных моментов можно отметить, рост чистой ликвидной позиции по итогам квартала, до $4 млрд.

Согласно прогнозу менеджмента, выручка Salesforce в течение 2-го фискального квартала вырастет в диапазоне 22%-23%. Также важно отметить, что менеджмент скорректировал прогноз роста выручки на весь год до 17%, по сравнению с прогнозом 23%, представленным ранее, при этом скорректированный EPS снизится на 1,7%. Мы полагаем, что ухудшение прогноза выручки, в условиях коронавирусной пандемии, является ожидаемым, кроме того, факт предоставления прогноза на весь год, отражает высокую уверенность менеджмента в краткосрочных позициях компании, что является дополнительным признаком лидерских позиций компании в своих операционных сегментах.

Не смотря на ухудшение прогнозов, мы полагаем, что компания остается инвестиционно-привлекательной в среднесрочной перспективе, что обусловлено глобальным трендом на цифровую трансформацию, которая усилится на фоне COVID-19; лидерскими позициями в ключевых операционных сегментах; органическим ростом рынка. Целевая цена – $202.