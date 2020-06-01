Мы опубликовали материал Russian Oil and Gas: Liquids and Liquidity, основные тезисы которого представлены ниже. Индекс РТС нефти и газа в мае вырос на 9,1%, что, на наш взгляд, учитывая худшие из когда-либо виденных нами фундаментальные показатели сектора, в основном было обусловлено наличием достаточных объемов ликвидности.

В настоящем материале мы постарались показать, что на динамику акций российских нефтяных компаний этот общемировой тренд влияет в большей степени, чем на цены акций их глобальных аналогов, в которые инвесторы, по всей видимости, закладывают менее благоприятные прогнозы как в отношении уровня ликвидности, так и в отношении цен на нефть.

Мы считаем, что в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе ликвидность останется наиболее важным фактором, определяющим динамику акций российского нефтяного сектора. Также в настоящем материале мы предлагаем инвесторам инструмент, позволяющий определять их текущее позиционирование в бумагах той или иной компании в системе координат «цены на нефть/ликвидность» и выбирать наиболее вероятный сценарий развития событий.

Роснефть и Газпром нефть уже опубликовали свои результаты за 1к20 по МСФО, и в обоих случаях они оказались слабее наших пессимистичных прогнозов. Однако 2к20, судя по всему, будет еще хуже, учитывая цены на нефть (средняя цена Urals с начала квартала составляет 22 долл./барр.), курс рубля (всего на 12% ниже, чем в 1к20) и эффект пандемии коронавируса, в полной мере проявившийся лишь во 2к20. В результате мы ожидаем, что после более чем 40%-го снижения EBITDA сектора в 1к20 во 2к20 падение показателя достигнет 71%. В целом для сектора 2020 г., вероятнее всего, окажется худшим с 2004 г. WACC российских компаний и их глобальных аналогов.

Согласно нашим прогнозам, совокупная EBITDA российского нефтегазового сектора в 2020 г. окажется на 54% ниже, чем в кризисном 2009 г. Однако за прошедшее десятилетие общая рыночная капитализация российских нефтегазовых компаний выросла почти вдвое, в то время как котировки акций крупнейших глобальных нефтяных компаний за это время снизились на 30–50%. Текущий уровень котировок российского сектора предполагает беспрецедентное снижение стоимости капитала и, как следствие, падение WACC с 10% в среднем в 2019 г. до 6,1% в мае 2020 г., т.е. ниже среднего уровня глобальных компаний, составляющего 7,1%.. Чувствительность к WACC и ценам на нефть: инструмент для выбора. Рост глобальной ликвидности, вероятно, продолжится до конца года, и риски сейчас, очевидно, смещены в сторону инфляционного сценария, благоприятного для цен на сырье и, соответственно, акций сырьевых компаний. При такой комбинации факторов нельзя исключать вероятность того, что WACC опустится ниже 6% (что будет способствовать росту котировок акций).