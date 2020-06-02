Полюс представил результаты за 1к20, которые оказались довольно скромными по причине более высоких коммерческих, общих и административных расходов. При этом менеджмент отметил риски недостижения ранее заявленных производственных целей на 2020–2021 гг. И хотя связанный с этим негативный эффект может быть частично компенсирован за счет более низкого, чем заявляла компания, уровня расходов и капиталовложений, мы не исключаем снижения консенсус-прогнозов прибыли Полюса после выхода его операционных результатов за 2к20. Полюс, имеющий более высокие операционные риски, торгуется с 10%-й премией к Полиметаллу по мультипликатору EV/EBITDA-2021п. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Полюса (100 долл., без изм.) предполагает 25%-ю ожидаемую полную доходность, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию Покупать.