HeadHunter опубликовал хорошую отчетность за первый квартал 2020 года, на показатели компании позитивно повлияло повышение расценок. В конце марта выручка резко упала и начала восстанавливаться с середины апреля. Впрочем, в апреле — мае этот показатель снизился относительно уровня годичной давности на 25%. Мы по-прежнему полагаем, что у HeadHunter есть структурные возможности для укрепления своих позиций во время нынешнего кризиса. С учетом укрепления рубля и снижения безрисковой ставки доходности мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции этой компании и повышаем их целевую цену до $27,00 за АДР.

— На показатели за первый квартал позитивно повлияло повышение расценок и доход по курсовым разницам. Выручка за январь — март превысила уровень годичной давности на 18,6% и составила 2,0 млрд руб. Росту этого показателя способствовало повышение расценок с 2020 года. Рентабельность по EBITDA выросла на 6,4 п. п. — до 52,5%, благодаря доходу по курсовым разницам (5,1 п. п.) и мерам по оптимизации бюджета компании.

— Эпидемия коронавируса негативно повлияла на выручку в конце марта. По данным компании, до третьей недели марта динамика этого показателя с начала года соответствовала изначальным прогнозам менеджмента, который ожидал роста на 21-25% относительно уровня годичной давности. В дальнейшем выручка резко упала (компания не уточняет, насколько значительным было это падение), и в результате по итогам квартала превысила показатель за 1К19 всего на 18,6%. Резкое снижение продолжалось до середины апреля, затем наметилось восстановление. Впрочем, в апреле — мае динамика была негативной: выручка упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Компания отмечает, что сильнее всего негативные тенденции проявились в сегменте публикации вакансий; сегменты долгосрочного доступа и комплексных подписок оказались гораздо более устойчивыми. HeadHunter сообщил, что худшую динамику продемонстрировала выручка в сегменте малого и среднего бизнеса, однако уже в мае он восстанавливался быстрее сегмента ключевых клиентов. Что касается соискателей и работодателей, то эти сегменты, после обвала в середине марта, в середине апреля нашли уровни поддержки и продемонстрировали двузначные темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем.

— Компания готова пожертвовать краткосрочными финансовыми показателями ради более долгосрочных перспектив. Компания полагает, что во втором полугодии у нее появятся уникальные возможности для укрепления своих позиций за счет наблюдающихся структурных изменений в сегменте найма рабочего персонала, который трансформируется в результате переориентации на интернет-ресурсы в связи с закрытием офлайн-каналов из-за карантинных ограничений. Главным приоритетом в HeadHunter считают привлечение новых клиентов, даже если это может отразиться на финансовых показателях. Менеджмент не исключает, что соотношение маркетинговых расходов и выручки может вырасти по сравнению с предыдущим годом (мы ожидаем, что рентабельность по EBITDA останется на уровне прошлого года и снижаем прогноз этого показателя на 2020 год на 3,7 п. п. — до 45,3%).

— Дата дивидендных выплат пока не объявлена, поскольку динамика выручки пока остается негативной. Компания планирует предоставить дополнительную информацию по этому вопросу к следующей телефонной конференции по итогам квартала.

Оценка. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции HeadHunter и повышаем их целевую цену до $27,00 за АДР. В значительной степени это обусловлено тем, что мы повысили моделируемый курс рубля и применяем новую безрисковую ставку доходности (5,5%). Текущее значение моделируемых на 2021 год коэффициентов "стоимость предприятия/EBITDA " и "цена/прибыль" для HeadHunter составляет соответственно 14,4 и 20,3, т. е. дисконт к зарубежным операторам сервисов классифайд составляет соответственно 39% и 46%. На 2019-2023 годы мы моделируем рост скорректированной EBITDA в среднем на 25,9% ежегодно, чистой прибыли — на 32,0%, а свободных денежных потоков — на 36,1%.