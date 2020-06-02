Разработчик игр Zynga покупает турецкую игровую компанию Peak за $1,8 млрд, из которых $900 млн – денежные средства, $900 млн – обыкновенные акции Zynga. Сделка M&A будет закрыта в третьем квартале 2020 года, она станет самой крупной в истории компании.

Мы считаем, что креативная команда разработчиков Peak станет отличным дополнением к стратегическим возможностям Zynga. Обе компании сфокусированы на рынке мобильных игр, однако аудитория Peak представлена в основном европейцами, что дополнит американскую аудиторию Zynga. Таким образом, среди положительных эффектов сделки можно отметить рост ежедневной активной аудитории Zynga на 60% (+12 млн пользователей), а также диверсификацию аудитории по географическому признаку. Мы можем также увидеть синергетические эффекты в виде роста выручки и сокращения расходов, но в этом отношении пока сохраняется неопределенность.

Кроме того, Zynga улучшила прогноз на 2020 год (без учета влияния Peak), заложив в нем выручку на уровне $1690 млн против более ранних $1650 млн, что может отражать повышенный спрос на онлайн-покер и другие азартные игры в условиях временного закрытия офлайн-альтернатив. Вместе с этим прогноз по EPS был снижен с —$0,25 до —$0,36. Перечисленные новости, за исключением оценки EPS, положительны для бизнеса, поэтому мы повышаем целевую цену по акциям ZNGA с $8,5 до $10.

Объем денежных средств Zynga по состоянию на 31 марта 2020 года составлял $1,29 млрд, и их вполне достаточно для покупки Peak. Отметим, что после закрытия сделки объем денежных средств Zynga может сравняться с долгосрочными долговыми обязательствами в объеме $703 млн. Однако, учитывая сильные перспективы роста свободного денежного потока, долговые обязательства для объединенной компании не должны представлять опасений.

Сделка по приобретению компании Peak является значимой не только для Zynga, но и для игровой индустрии в целом. Крупнейшие разработчики компьютерных игр – Activision Blizzard, Electronic Arts и Take Two Interactive Software – накопили достаточный объем денежных средств при крайне низкой долговой нагрузке и сильном денежном потоке, что в совокупности свидетельствует о наличии финансовой гибкости для совершения стратегических инвестиций. Необходимо отметить, что менеджмент перечисленных компаний сфокусирован на развитии существующего портфолио игровых активов, но в текущих условиях расширение портфолио за счет поглощений может оказаться целесообразным ввиду сниженной оценки стоимости ряда активов.