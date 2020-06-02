Ранее Delta Air Lines (DAL) заявила, что после истечения срока действия законодательного запрета на недобровольные увольнения будет вынуждена сократить часть сотрудников из-за падения спроса на авиаперевозки. Air Line Pilots Association сообщила, что Delta будет пересматривать условия работы (переназначение) 7000 пилотов, при этом 2327 пилотов могут быть отправлены в принудительный отпуск или уволены. Delta, наряду с другими авиакомпаниями, получила федеральную помощь через «Программу поддержки заработной платы» в соответствии с законом CARES, которая включает обязательство сохранить всех сотрудников до 30 сентября 2020 года. Однако дальнейшая судьба сотрудников пока неясна. Возможен добровольный отпуск, реализация программы досрочного выхода на пенсию и другие варианты.

В последние месяцы акции Delta Air Lines и других авиакомпаний были под давлением, но к бумагам Delta вернулось доверие инвесторов после того, как финансовый отчет за 1 квартал показал менее значительные, чем ожидалось, потери прибыли. Компания заявила о первом за пять лет чистом убытке в 1 квартале 2020 года в $534 млн, или $0,84 на акцию. Но выручка оказалась значительно ниже ожиданий, а загруженность рейсов также упала сильнее прогнозов — до 73,1% с 82,7% в 1 квартале прошлого года.

Компания в значительной степени пострадала из-за ограничения авиасообщения. Её маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна, Австралию, всего 66 стран. Сейчас из-за кратного падения международных авиаперевозок котировки упали в 3 раза от докризисных уровней.

Власти США направляют многомиллиардные суммы на поддержку зарплат сотрудникам авиакомпаний. Наибольшие выплаты придутся на 2 авиакомпании, включая Delta Airlines, которая, собственно, получит $5,4 млрд. Также авиаперевозчик получил по соглашению с правительством 10-летний кредит под низкий процент в размере $1,6 млрд. В дополнение к этому правительство сможет приобрести 1% акций перевозчика по цене $24,39 за акцию в течение пяти лет.

Произошла оптимизация расходов компании на 50%, чему способствовало сокращение перевозок, удешевление топлива и снижение других затрат. Считаем планируемые меры поддержки отрасли в США помогут авиакомпании сбалансировать бюджет. Потенциал роста значительный.

Многолетний минимум котировок находится в районе $20/акцию. Он выступил мощным уровнем поддержки в середине мая. В течение последних дней акции находятся выше своей 50-дневной скользящей средней (SMA) после 3 месяцев нахождения под ней. Акции Delta стремятся приблизиться к верхней границе широкого диапазона на уровне $27,85/акцию, поскольку свежие данные показали, что авиакомпании продолжают фиксировать увеличение пассажиропотока в США.