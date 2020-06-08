Доступные данные на начало июня свидетельствуют о том, что масштаб «кризиса» неплатежей за электроэнергию оказался ограничен, хотя Минэнерго даже создало специальный отдел по контролю платежной дисциплины в электроэнергетической отрасли. Вместе с тем, как мы полагаем, инвесторам необходимо отслеживать этот параметр, поскольку резервы по безнадежным долгам и потенциальная потребность в заемных средствах остаются главными рисками для прибыльности компаний сектора в 2020 г. Исходя из структуры спроса на рынках электрической и тепловой энергии, наибольший риск по-прежнему связан с неплатежами со стороны малых и средних предприятий (МСП).

Домохозяйства (на которые приходится 15–18% спроса на электричество и 34–35% спроса на тепло), конечно, внесли свой вклад в снижение собираемости платежей в апреле–мае, однако главным фактором ухудшения их платежной дисциплины стало закрытие традиционных каналов оплаты. Данные за последующие периоды явно указывают на восстановление, поскольку карантинные меры смягчаются, а потребители осваивают онлайн-каналы для оплаты счетов за электроэнергию.

Как мы полагаем, наибольший риск неплатежей сейчас исходит от МСП. По нашей оценке, на их долю приходится 22–26% общего спроса на электроэнергию и 16– 20% спроса на тепло, что в денежном выражении составляет 1,5 трлн руб. (1116 млрд руб. по электроэнергии и 348 млрд руб. по теплу). Из этой суммы 30% формируют МСП в обрабатывающих отраслях, которые, вероятнее всего, проявят относительную устойчивость в текущей ситуации. Однако 18% общего спроса на электроэнергию со стороны МСП приходятся на транспорт и 10% – на розничную торговлю, то есть наиболее пострадавшие отрасли. Если, предположим, уровень банкротства МСП в транспортном секторе и розничной торговле составит 30%, то около 9% счетов за коммунальные услуги в сегменте МСП останутся неоплаченными (11 млрд руб. в месяц; 134 млрд. руб. в год). Если добавить к этой оценке банкротства МСП в других видах деятельности, то неплатежи за электроэнергию в 2020 г. могут достичь 300–400 млрд руб. Логично предположить, что большинство из этих предприятий были закрыты в апреле и мае. Однако для нас важна их способность возобновить работу и продержаться до конца 2020 г. (в том числе оплатить счета за коммунальные услуги).

Ясность в этом вопросе едва ли появится ранее конца лета. До этого времени мы придерживаемся мнения, что финансовые результаты за 2к20 в электроэнергетическом секторе будут самыми слабыми на горизонте ближайших 12 месяцев.