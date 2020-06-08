Татнефть опубликовала результаты за 1к20. Снижение чистой выручки и повышение общих операционных расходов привели к падению EBITDA. Несмотря на это, Татнефть стала первой компанией в секторе, отчитавшейся о положительной чистой прибыли по итогам 1к20, которая составила 380 млн долл. Опубликованные результаты предполагают дивиденды на акцию по итогам 1к20 в размере 5,43 руб. на акцию (промежуточная дивидендная доходность 1%) при коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% (согласно дивидендной политике компании). С учетом опубликованных результатов, обновленного макроэкономического прогноза и снижения WACC до 7,5%, мы повышаем прогнозную цену на горизонте 12 месяцев до 10,20 долл. и 9,00 долл. по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно, что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 25% и 14% соответственно.

Таким образом, мы повышаем рекомендацию по обыкновенным акциям до Покупать и оставляем рекомендацию Держать по привилегированным акциям. Выручка без учета покупок оказалась на 2% ниже нашего прогноза. Валовая выручка составила 3,29 млрд долл., превысив наш прогноз на 4%. Однако выручка от продажи нефти с корректировкой на покупку нефти оказалась на 2% ниже наших ожиданий из-за снижения экспортной цены реализации. К этому добавилось снижение на 2% чистой выручки (без учета покупок) сегмента нефтепродуктов и снижение прочей выручки на 4%, так что общая чистая выручка оказалась на 2% ниже нашего прогноза. Общее повышение расходов. Операционные, административные и общехозяйственные, а также транспортные расходы превысили наш прогноз на 2–4%, в то время как прочие налоги за исключением налога на прибыль, оказались выше на 6% из-за увеличения расходов в связи с выплатой НДПИ. Татнефть также отразила отчисления в резервы под обесценение активов в размере 101 млн долл., в основном в связи с мощностями по производству шин.

В результате нескорректированная EBITDA составила 0,58 млрд долл. (16% к/к). С поправкой на обесценение расхождение с нашим и консенсуспрогнозом составило 20% и 5% соответственно. Компания отразила прибыль от курсовых разниц в размере 78 млн долл. В результате чистая прибыль составила 380 млн долл., на 2% ниже консенсус-прогноза, но почти в точности на уровне нашей оценки с поправкой на обесценение. Высокий свободный денежный поток. Компания показала в 1к20 высокий свободный денежный поток в 0,74 млрд долл., из которых только 0,22 млрд долл. было получено от высвобождения оборотного капитала.

Мы ожидали показатель (без учета изменения оборотного капитала) на уровне 0,40 млрд долл. Дивидендная политика компании предполагает выплату 50% чистой прибыли по МСФО, исходя из чего дивиденды за 1к20 могут составить 5,43 руб. на одну акцию (промежуточная доходность – 1%). По обыкновенным акциям рекомендация повышена до Покупать, по привилегированным сохраняется рейтинг Держать. Мы включаем опубликованные результаты и последние макроэкономические допущения в нашу модель Татнефти. Помимо этого, мы снижаем средневзвешенную стоимость капитала до 7,5% благодаря увеличению объема и доступности ликвидности на мировых рынках, о чем мы писали в материале Russian Oil and Gas – Liquids and Liquidity от 1 июня.

В итоге прогнозные цены на 12 месяцев повышаются на 24% и 18%, до 10,20 долл. и 9,00 долл., по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно. Новые цены подразумевают ожидаемую полную доходность 25% и 14%, в связи с чем по обыкновенным акциям рекомендация повышается до Покупать, по привилегированным остается на уровне Держать. Акции Татнефти показали худшую динамику в российском нефтегазовом секторе, отстав в росте от индекса РТС Нефти и Газа на 7,6% с начала года.