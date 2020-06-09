"Аэрофлот": рекомендация понижена до "держать"
Правительство Москвы вчера отменило режим самоизоляции, устранив одно из главных препятствий для возобновления полетов.
Помимо этого, регионы отменили карантин для прибывающих из Москвы пассажиров, что, как мы полагаем, увеличит спрос на авиаперелеты в столицу и из нее.
На Москву приходится 40% общего и 36% внутреннего пассажиропотока в России. Возвращение столицы к нормальной жизни – важнейший фактор восстановления активности в пассажирском воздушном транспорте.
Росавиация предполагает возобновление международных рейсов с 15 июля, что соответствует нашему прогнозу и ожиданиям Аэрофлота.
Активное восстановление пассажиропотока подтверждается последними данными:
Пассажиропоток за первую неделю июня увеличился в полтора раза м/м – статистика МАА
Расходы на авиабилеты в последнюю неделю мая выросли в два раза м/м – статистика Сбербанка
Количество связанных с авиаперелетами поисковых запросов в первую неделю июня увеличилось на 14% н/н – данные Google Trends
После значительного роста котировок на прошлой неделе акции Аэрофлота, на наш взгляд, достигли фундаментально обоснованного уровня. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 110 руб., что теперь подразумевает ожидаемую полную доходность 15%. По бумагам Аэрофлота понижаем рекомендацию с Покупать до Держать.
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