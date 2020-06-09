Потенциал роста акций Sarepta Therapeutics не исчерпан
В понедельник биофармацевтическая компания Sarepta Therapeutics (SRPT) отчиталась о положительных результатах второй фазы исследования экспериментальной генной терапии SRP-9003, направленной на разработку лечения от мышечной дистрофии конечностей.
Уже на ранних этапах исследования в мышечных волокнах испытуемых в среднем было восстановлено 72,3% недостающего белка, что оказалось на 50% выше ожидаемого уровня. У трех пациентов, прошедших курс лечения от мышечной дистрофии год назад, наблюдается продолжительное улучшение двигательных функций. Sarepta Therapeutics планирует перейти к заключительной фазе клинических испытаний.
На сегодняшний день в мире существуют около 7 тыс. редких заболеваний, 80% из которых вызваны мутацией единственного гена. Исходя из того, что только для 5% из таких заболеваний существует терапия, потенциал роста Sarepta ограничен только экспертизой исследовательского состава.
На протяжении нескольких лет компания генерирует операционный убыток из-за активных инвестиций в R&D. Несмотря на это, цена SRPT за пять лет выросла с $22,8 до $159,75 к концу торгов 8 июня. Новости об успешных результатах исследований Sarepta вызывают у рынка сильную положительную реакцию благодаря тому, что в этой индустрии каждая уникальная разработка может обеспечить существенное увеличение будущих доходов компании.
По итогам торгов 8 июня цена SRPT взлетела на 7,9%, до $159,75, обновив годовой максимум. По нашему мнению, потенциал роста еще не исчерпан. Наша целевая цена – $186,7, что на 16,87% выше уровня закрытия 8 июня.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200609/831597577.html