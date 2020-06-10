Американские биржевые площадки во вторник закрылись по-разному. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,78%, закрывшись на отметке 3207,18 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,09%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,29%, протестировав абсолютный исторический максимум — 10000 пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пять базисных пунктов, до 0,82%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт, до −0,31%.

После стремительного ралли на фоне локальной перекупленности индекс широкого рынка S&P 500 отступил от сопротивления в 3233 пункта. Согласно данным Bloomberg, акции 300 входящих в состав S&P 500 компаний торгуются по ценам, которые превышают их консенсус — 12-месячные целевые показатели, установленные аналитиками. Однако с учетом такого немаловажного фактора как квартальная экспирация фьючерсов и опционов, которая состоится 19 июня, бенчмарк как минимум может войти в боковик и как максимум — продолжить подъем к новым вершинам. Сегодня в фокусе рынков будут итоги заседания ФРС, и важным моментом для инвесторов будут соображения регулятора в отношении контроля кривой казначейских облигаций США, где рост стоимости заимствований повышает цену антикризисных мер правительства.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,17% и закрылись на отметке $40,88. Однако давление на цену оказала статистика от API, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,4 млн баррелей. Сегодня рынок оценит более точные официальные данные Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.