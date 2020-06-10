Вчера в ходе очень волатильной сессии российский рынок акций завершил день в целом без изменений. Техническая картина не изменилась: выйти выше зоны сопротивления 2780-2810 рублевому индикатору рынка не удалось.

Сегодня эти попытки будут продолжены. По крайней мере, с утра внешний фон благоприятствует росту: американские фьючерсы прибавляют около 0,5%, в небольшом плюсе промышленные и драгоценные металлы. Правда, немного снижается нефть, но она по-прежнему пока остается выше отметки 40 долларов за баррель.

Для закрепления выше сопротивления нужна поддержка от американских инвесторов – собственных идей на российском рынке акций не очень много. Итоги же торгов в США будут определены риторикой ФРС по результатамзаседания Федрезерва. Никаких прорывных заявлений не ожидается, но есть риски, что ФРС может намекнуть на возможность свертывания беспрецедентных мер поддержки.

Однако к покупкам мы рекомендуем относиться очень осторожно, поскольку не видим потенциала роста российского рынка акций. Также сложно давать и конкретные рекомендации по бумагам. Тем, кто желает заработать на росте рынка и верит в эту возможность, можно посоветовать покупать рынок целиком, то есть фьючерс на Индекс Мосбиржи. Но в целом пока лучше оставаться без позиций.

Не ждем принципиальных изменений на рынке нефти. Хотя не исключено, что котировки могут уйти под отметку 40 долларов за баррель и при негативной статистике от Минэнерго США по запасам и добычи закрепиться там на какое-то время. В целом район 40 долларов за баррель является комфортным в нынешних условиях приближения к балансировке рынка и при огромных накопленных запасах.

Пара доллар-рубль продолжает болтаться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее штурмовать. Интересно, но в последние дни рубль слабо коррелирует с ценами на нефть, живя какой-то своей жизнью. Вчера вечером и ночью мы опять видели большие объемы продажи валюты, что выглядит странно в условиях снижающейся нефти и слабости российской экономики.

Сегодня по паре доллар-рубль ждем торгов в довольно узком диапазоне 68,3-69,3. В целом же готовимся к ослаблению курса рубля.

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