Рубль может преодолеть отметку 68 за доллар
Сегодня утром глобальное ослабление доллара США продолжается. Возможно, это отражает ожидания инвесторов, что сегодняшнее решение ФРС США будет в русле мягкой денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что американский регулятор объявит о таргетировании доходности казначейских облигаций США с целью снизить ее на долгосрочном участке кривой, чтобы поддержать экономику. Если это произойдет, то спрос на рискованные активы усилится, и рубль вновь начнет укрепляться и может преодолеть отметку 68 за доллар.
Рубль может преодолеть отметку 68 за доллар, если тренд на глобальное ослабление доллара усилится после решения ФРС США.
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