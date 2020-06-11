Вчера первичные аукционы ОФЗ прошли в двух бумагах: новой серии ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) и выпуске с привязкой вознаграждения к Ruonia серии 24021 (апр.24). Аукцион в выпуске 26234 прошел без особых сюрпризов: объем размещения составил 49.3 млрд руб. с премией по доходности в 2-3 бп (отсечка 5.19%) к ближайшей сопоставимой бумаге, серии 26229 (ноя.25). Несмотря на крупную премию, bid/cover ratio оказался также на высоком уровне (1.7х). Вероятно инвесторы хотели получить еще большую выгоду, нежели Минфин рассчитывал предоставить.

Размещение флоатера прошло очень скромно: в рынок ушли только бумаги на 4 млрд руб. – и это при огромном спросе в 154 млрд руб. Все удовлетворённые заявки находятся на уровне или чуть выше номинала. Министерство пока не готово жертвовать ценой в этих бумагах и даже при потенциально крупном размещении продает ликеры на уровне 100%. Однако мы считаем, что для увеличения привлекательности подобных бумаг и повышения их ликвидности в рынке дисконт по цене все же уместен, в особенности на фоне более выгодных линкеров «старого формата». По нашим расчетам, «старые» выпуски предоставляют премию около 15-17 бп в год над ставкой Ruonia на тех же сроках.

Рынок неоднозначно отреагировал на итоги вчерашних аукционов. Первое размещение вызвало небольшой всплеск позитива у инвесторов и снижение доходностей на 2-3 бп вдоль кривой. Однако после второго аукциона произошла коррекция и рынок закрылся +2/-2 бп.