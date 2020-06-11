Вчера АФК Система (BB-/-/BB-) опубликовала результаты за 1 кв. 2020 г., которые оказались несколько лучше ожиданий рынка. Чистый долг корпоративного центра незначительно вырос из-за инвестиций в Ozon и обратного выкупа акций, при этом руководство Системы полагает, что пик неопределенности пройден и не планирует значительных изменений в структуре портфеля и стратегии.

Консолидированная выручка выросла на 6,3% г./г., а OIBDA – на 1,5% г./г. по большей части благодаря результатам МТС, выручка которой увеличилась почти на 9% г./г. в результате повышения тарифов в начале

года и роста продаж смартфонов на фоне девальвационных ожиданий. Выручка Segezha Group снизилась на 1,1% г./г., а OIBDA – на 34% г./г. из-за слабой ценовой конъюнктуры на рынке бумаги и, как следствие, смещения баланса продаж в пользу низкомаржинальных сегментов – фанеры и деревообработки. Выручка Агрохолдинга Степь сократилась на 13% г./г. из-за снижения переходящих остатков с прошлого года по сравнению с 1 кв. 2019 г., однако OIBDA выросла на 35% г./г. благодаря улучшению рентабельности сахарного сегмента.

Выручка Медси, несмотря на сокращение трафика пациентов на 9% г./г., увеличилась на 13% г./г., а OIBDA – на 27% г./г. благодаря повышению эффективности и утилизации. Остальные консолидированные активы показали совокупный рост выручки на 3% г./г. и OIBDA на 19% г./г., в первую очередь, благодаря контролю

расходов БЭСК, Бизнес-Недвижимости и Космос Групп. Из неконсолидированных активов стоит отметить динамику оборота Ozon, который в 1 кв. 2020 г. увеличился на 115% г./г., а в апреле он ускорился до 200% г./г. на фоне ограничительных мер против распространения коронавируса, а в мае, по словам менеджмента,

темпы роста были еще выше, чем в апреле.

Согласно утверждениям руководства, портфельные компании АФК Система выглядят достаточно устойчиво в условиях ограничительных мер, из заметных негативных эффектов стоит отметить Медси, где значительно снизился трафик в результате самоизоляции, а также из-за переоборудования одного из госпиталей под клинику для пациентов с коронавирусом. При этом некоторые активы показывают улучшение динамики финансовых показателей, к примеру, Ozon, как было отмечено выше, а также Детский мир, особенно в части онлайн-продаж. Менеджмент АФК Система полагает, что основная фаза неопределенности, связанной с коронавирусом, осталась позади, и не планирует значительных изменений в структуре портфеля в связи с текущей ситуацией, в том числе, не отказывается от потенциальных новых инвестиций.

По итогам 1 кв. 2020 г. чистый долг корпоративного центра АФК составил 191 млрд руб., увеличившись на 7 млрд руб. по сравнению с данными на конец 2019 г. Основной причиной роста долговой нагрузки стали инвестиции в Ozon в размере 3 млрд руб. и обратный выкуп акций примерно на 1,5 млрд руб. Руководство не ожидает значительных изменений в размере поступлений от портфельных компаний в текущем году. Соответственно, соотношение долга корпоративного центра к органическим поступлениям к концу года

останется в диапазоне 4,5-5х при условии отсутствия внеплановых инвестиций и продаж активов.

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