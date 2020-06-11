Рынки сегодня продолжили снижение в рамках нормальной коррекции. Азия закрылась падением до 3%, европейские биржи теряют в среднем 2,5%, фьючерсы на индексы США показывают потенциал снижения рынков еще на 1,5-2%. Нефть за последние сутки пережила небольшую встряску, сперва поднявшись до $41,4, а затем снова спустилась к отметке $40, потеряв в течение сегодняшней сессии более 3%.

На сырьевые котировки надавил отчет Министерства энергетики США о росте запасов топлива на 5,7 млн баррелей до нового абсолютного рекорда – 537 млн. Негативный эффект был усилен выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключает, что на восстановление экономики «могут уйти годы». Мы полагаем, что данные факторы будет отыгрываться до конца недели.

Существенного подъема нефти сегодня не ожидается, падение ниже $39,5 маловероятно. Поддержку рынку может оказать сегодняшняя встреча еврогруппы, где будет стоять вопрос о коллективной финансовой помощи экономикам стран ЕС после пандемии. Прорыва не ожидается, поэтому более вероятен боковой тренд. Однако возможны приятные сюрпризы со стороны США, где выйдет отчетность по первичным заявкам по безработице.

РТС отступил к отметке 1250 пунктов, но пока держится выше нее. Изменение за день не превышает 2%. Рынок, скорее всего, сможет удержаться в диапазоне 1250-1270. Если к вечеру наметится разворот тренда, то и 1290 не станет пределом. Индекс Мосбиржи в минусе на 1,5%. Рынок отступил к значениям двухнедельной давности, 2730-2760 пп. Отсюда более вероятным видится рост на 20-30 пунктов вверх, чем дальнейшее падение. На нейтральном фоне рынок будет торговаться вблизи текущих значений.

Расписки X5 (+4,3%) сегодня хорошо растут, отыгрывая повышение кредитного рейтинга компании агентством S&P. В комментарии к своему решению американские аналитики отметили сильные операционные данные российского ретейлера. По нашему мнению, краткосрочно бумаги X5 могут корректироваться вниз до 2250 рублей.

Падают сегодня на торгах: Роснефть (-6,5%), Россети (-5,9%), Норникель (-3,5%), Система (-3,2%). Снижение связано с дивидендной отсечкой, а также рядом корпоративных новостей. Дополнительное влияние на котировки могло оказать то, что в США группа политиков-республиканцев подготовила новый пакет жестких санкций против российских компаний.

Рубль слабеет по отношению к ключевым валютам. Доллар торгуется в диапазоне 68,5-69,2, евро занял коридор 77,9-78,6. По нашему мнению, в течение дня американская валюта будет держаться не выше 69, европейская – ниже отметки 78,5.