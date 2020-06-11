Коррекция нефтяных цен к уровням 40$ видится обоснованной
Наблюдаемый ранее на этой неделе рост цен к уровням выше 43$ был обусловлен следующими факторами. Во-первых, рынки с оптимизмом восприняли достигнутый на минувших выходных компромисс между экспортёрами о продлении действующих в мае-июне сокращений добычи еще на 1 месяц – до конца июля. Во-вторых, общие настроения рынка находятся в зоне risk-on, что поддерживает все группы рисковых активов, в том числе нефть.
Тем не менее выход нефтяных цен на уровни выше 40$ главным образом определяется ожиданиями инвесторов балансировки нефтяного рынка в перспективе 2-3кв. В этой плоскости уровень неопределённости все еще остается весьма высоким, так как балансировка нефтяного рынка будет напрямую зависеть от темпов восстановления мирового спроса на нефть. В том случае, если в ближайшие месяцы восстановление нефтяного спроса сохранит сдержанный формат, нефтяной рынок останется в значительно профициты, мировые запасы сырья продолжат активный рост.
Сейчас, когда участники рынка отыграли новостной фон компромисса экспортеров в формате продления сокращений добычи в рамках ОПЕК+, опасения в отношении восстановления мирового спроса снова выходят на первый план. Также в пользу коррекции нефтяных цен может выступать и реализация таких рыночных стратегий как «покупай на слухах, продавай на фактах».
Более того текущий рыночный оптимизм, на наш взгляд, остаётся хрупким. В случае, например, новых обострений в отношениях США и Китая аппетиты к покупке риска могут сократиться, что также лишит нефть поддержки.
Таким образом, если в ближайшей перспективе у рынка появятся поводы для укрепления своих опасений в отношении восстановления мирового спроса, а рыночный risk-on ослабнет, коррекция в нефти может усилиться. Мы не исключаем, что в ближайшие несколько недель нефтяные котировки могут вернуться в диапазон 35-40$.
Полагаем, что к более устойчивому росту нефть сможет перейти в перспективе второй половины 3кв. этого года. 2020 год нефтяные цены могут завершить на уровнях 40-45$.
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