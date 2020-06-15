В мае авиапарк глобальных перевозчиков второй месяц подряд оставался на земле из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В России, закрывшей небо для международных и части внутренних рейсов, пассажирские перевозки сократились до 946 тыс. чел. Из анализируемых нами стран плановое сообщение также прекратила Турция. Однако в июне наметился разворот в сторону роста: обе страны отменили карантин, основной акцент сделав на возобновлении внутренних рейсов. Также открываются границы между странами ЕС, снимающими введенные в связи с пандемией ограничения. Восстановлению перевозок способствует тот факт, что цены на топливо снизились на 64%.

В России из-за введенного карантина пассажирский трафик в мае сократился на 92% г/г, до 946 тыс. чел. У перевозчиков группы Аэрофлот снижение составило 94% г/г. По оценкам руководства группы, оставшегося трафика было достаточно для покрытия только переменных расходов. Однако в июне с отменой ограничений внутренний трафик начал стремительно восстанавливаться, увеличившись в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию на 9 июня, когда было объявлено об отмене карантина в Москве, темпы роста спроса на авиаперевозки в недельном сопоставлении составили 64%. По информации властей, соответствующей нашим ожиданиям, международные рейсы могут возобновиться с июля.