Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил Алросе с учетом кризиса на рынке алмазов диверсифицировать свои операции, занявшись разработкой золота и лития.

Стратегия развития, утвержденная наблюдательным советом Алросы, в качестве приоритетного направления предусматривает добычу алмазов, и мы не ожидаем, что в ближайшем будущем компания может пересмотреть свои стратегические цели.