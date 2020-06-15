Экономический кризис из-за COVID-19 нанесет сильный удар по финансовым результатам компании-производителя тяжелой техники Caterpillar в 2020 г., но высокая доля сервисной постпродажной выручки (35%), более высокая рентабельность относительно предыдущей рецессии (22% рентабельность EBITDA в 2019 г. против 12,1% в 2008 г.) помогают сгладить негативный эффект. Также отметим, что в отдельных сегментах, связанных с добычей сырья, выручка и так была на исторически низком уровне. Пик продаж для компании был ещё в 2012 г. Падение выручки в 2020 г. ожидается на уровне 24% против 37% в 2009 г. В 2021 г. вероятно восстановление продаж на чуть менее 10%.

По нашим оценкам, потенциал роста стоимости акций Caterpillar на горизонте 3 и 5 лет составляет, соответственно, 12,4% и 21,6%.

Стратегия компании заключается в фокусе на полную стоимость оборудования для клиента, которая включает надежность, быстрый доступ к доставке крупных запасных частей, экономичность в потреблении топлива, а также преимущества собственных разработок, в частности Cat Connect и Minestar, позволяющих провести удаленную диагностику двигателей и др.

Caterpillar – всемирно известный бренд производителя тяжелой техники. В списке наиболее ценных брендов компания занимает 76 место, что поддерживается в том числе большим количеством продаваемой брендовой одежды. Продажи делятся на 3 основных сегмента: 1) строительная техника (45% в общей выручке) включает строительство дорог (26%), общее строительство (21%), лесное и сельское хозяйство (12%), промышленность и отходы (7%); 2) техника для горной промышленности (19%); 3) энергетика и транспорт (34%) включает в себя нефть и газ (42%), электрогенерацию (29%), железнодорожные и морские перевозки (12%). В независимой дилерской сети, через которую продается практически вся продукция, кроме локомотивов и турбин, задействовано 157 тыс. сотрудников. Штат сотрудников Caterpillar насчитывает 102 тыс.

Основные риски

• Рост конкуренции. Рынок тяжелой техники высококонкурентен, у Caterpillar как основного лидера доля рынка примерно на уровне 17%. На втором месте — японская Komatsu с 12%.

• Падение спроса в чувствительных к экономическим циклам сегментах.

• Потери в финансовом сегменте. Финансовая деятельность сейчас занимает 7% в выручке и 10% в операционной прибыли (против пиковых 20% в 2016 г.). Стоимость оборудования, сданного в аренду, на конец квартала составила $3,4 млрд. (11% от всех активов). Риск падения стоимости оборудования оценивается как умеренный. Доходы от аренды составляют 37% выручки финансового сегмента.



