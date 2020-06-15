На мировых финансовых рынках царят негативные настроения. Фьючерсы на S&P500 в понедельник падают на 3%, азиатские индексы торгуются в минусе на 1-4%, а котировки на нефть снижаются более чем на 3%. Мы неоднократно отмечали, что ситуация на финансовых рынках в последние недели выглядела слишком оптимистично, а коррекция на глобальных площадках назревала уже давно. Как следствие, причиной текущего обвала могло стать множество факторов. Тем не менее, ключевым фактором, скорее всего, стали страхи второй волны эпидемии коронавируса.

В последние дни число заболевших вирусом стало весьма быстро ускоряться до 130-140 тысяч новых случаев каждый день, а на выходных рекордное число новых случаев заболевания было зафиксировано в Техасе — одном из крупнейших по населению штатов США. Кроме того, стало известно, что Китай ввел ограничительные меры в одном из районов Пекина на фоне новой вспышки коронавируса. Вирус был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке города. И хотя большинство стран, во-видимому, не готово снова вводить жесткие ограничения (министр США С. Мнучен заявил о том, что Штаты не планируют вводить новый карантин в случае второй волны эпидемии), рынки, наверняка, воспринимают происходящее негативно.

Как следствие, вторая волна эпидемии коронавируса на данный момент выступает ключевым риск-фактором для глобальных площадок. В утренние часы были опубликованы данные по деловой активности в КНР по итогам мая. И промышленное производство (+4.4% г/г), и розничные продажи (-2.2% г/г) продолжают восстанавливаться, однако восстановление происходит весьма медленно. Сегодняшний день не богат на значимые макроэкономические данные, поэтому все внимание участников рынка будет направлено на сообщения по распространению вируса. Внимание также могут привлечь выступления представителей ФРС в вечерние часы.