После недавнего заседания ОПЕК+ мы повысили прогноз цены нефти на 2020 и 2021 годы. Наш базовый сценарий теперь подразумевает, что средняя цена Брент в апреле — декабре составит $42/барр. Таким образом, средняя цена Брент за год будет равна $45/барр. На 2021 год наш базовый сценарий предполагает среднюю цену Брент на уровне $55/барр.

> Больше позитива в отношении рубля. Мы теперь ожидаем, что средний курс рубля в 2020 году составит 68,3 за доллар, а в 2021-м — 64,8.

> На конец 2020 года сохранится положительное сальдо СТО. В июне — декабре возможно небольшое отрицательное сальдо счета текущих операций (СТО), но, по нашим оценкам, оно вряд ли нивелирует положительное сальдо СТО за 5М20 в размере $28,9 млрд.

> Дефицит бюджета в 2020 году достигнет 3,1% ВВП. Падение ненефтегазовых доходов бюджета отчасти может быть компенсировано денежными поступлениями в бюджет от сделки по Сбербанку, при этом средства ФНБ будут задействованы в соответствии с бюджетным правилом. Для финансирования дефицита правительство может использовать не израсходованные за предыдущие годы средства (1,1 трлн руб.) и привлечь заимствования. Мы полагаем, что размещение долга будет балансирующей статьей бюджета в 2020-2021 годах. Это стало возможно благодаря тому, что соотношение госдолга и ВВП России составляет всего 12,4%.

> В 2021 году улучшатся внутренние и внешние балансы. По мере ослабления шока от коронавируса бюджетная политика будет возвращаться к первоначальному плану на 2020 год, предполагающему разумный компромисс между дисциплиной и повышением социальных расходов и трат на инфраструктуру.



