Глава Норникеля Владимир Потанин предложил ключевым акционерам компании — РУСАЛу и Crispian Investments — воздержаться от выплаты промежуточных дивидендов в 2020 году и ограничить заключительный дивиденд (он будет выплачен в 2021 году) суммой $1 млрд. Интеррос направил РУСАЛу и Crispian письмо, в котором говорится, что Норникель сейчас сосредоточен на ликвидации последствий утечки топлива, а также на восстановлении понесенного ущерба экологии и своей репутации. Как отметил Владимир Потанин, решение ограничить дивиденды будет демонстрацией солидарности акционеров с компанией. РУСАЛ еще не прокомментировал это предложение для прессы.

Если предположить, что расходы в связи с аварией ограничатся однократной выплатой в несколько сотен миллионов долларов и, скажем, Норникель решит увеличить капвложения на $150-300 млн в год, чтобы усилить контроль за зонами вечной мерзлоты, то Норникель, вероятно, продолжит генерировать хорошие свободные денежные потоки и будет поддерживать сравнительно низкую долговую нагрузку (конечно, если ситуации с эпидемией коронавируса в мире серьезно не ухудшится).

Таким образом, мы ожидаем, что РУСАЛ воспользуется своим правом наложить вето на предложение о сокращении дивидендов, особенно ввиду стрессовых уровней прибыли в алюминиевом бизнесе. По нашим оценкам, с учетом спотовых цен на алюминий ключевой бизнес РУСАЛа в 2020 году сгенерирует отрицательные свободные денежные потоки в размере $800 млн, а значит, ему необходимы стабильные дивидендные потоки от Норникеля для покрытия этих издержек и сохранения долговой нагрузки под контролем. Как мы отмечали ранее в нашем обзоре, если РУСАЛ будет настаивать на выплате дивидендов, то Владимир Потанин может воспользоваться гибкой формулой расчета дивидендов применительно к промежуточным выплатам и предложить распределить промежуточные дивиденды за 1П20 в размере 30% от ожидающегося совокупного дивиденда за 2020 год (не приблизительно 50%, как это было в 2018-2019 годах) и выплатить оставшееся в виде заключительного дивиденда за 2020 год в 2021 году.

С учетом спотовых цен на сырьевые товары и текущего курса рубля к доллару мы ожидаем, что Норникель заработает в 2020 году $8,9 млрд EBITDA, а с учетом нашей прогнозной оценки корзины сырьевых товаров — почти $10 млрд. Поскольку у компании соотношение "чистый долг/EBITDA" значительно ниже 1,8, формула расчета дивидендов предусматривает 60%-й коэффициент выплат от EBITDA за 2020 год. Таким образом, совокупный дивиденд за 2020 год составит $5,3 млрд с учетом спотовых цен. Если соотношение промежуточных и заключительных дивидендов будет 30/70, то компания в этом году может выплатить промежуточный дивиденд в размере $1,6 млрд, а в следующем году — заключительный дивиденд в объеме $3,7 млрд.



