В четверг было опубликовано интервью с главным финансовым директором X5 Retail Group Светланой Демяшкевич. По ее мнению, у компании есть возможность увеличить дивиденды за 2020 год в абсолютном выражении на 50% (т. е. с 30 млрд руб., выплаченных в 2020 году по результатам 2019 года, до 45 млрд руб., которые будут выплачены в 2021 году). Это подразумевает дивиденд в размере 166 руб. на акцию и дивидендную доходность 7%. По мнению финансового директора группы, дивидендная политика X5 Retail Group, предполагающая коэффициент выплат не менее 25% чистой прибыли (при соотношении "чистый долг/EBITDA" ниже 2,0), слишком консервативна и в будущем может быть пересмотрена. Менеджмент и правление полагают, что в дальнейшем X5 Retail Group сможет повышать дивидендные выплаты в абсолютном выражении.

Светлана Демяшкевич также ожидает высокую рентабельность в 2К20 на фоне хороших продаж, уменьшения потерь продукции и доли промоакций: отмечается, что на настоящий момент рентабельность по EBITDA соответствует рекордно высокому показателю за 2К19 (8,3%). Годовой рост продаж в апреле был таким же, как и в первом квартале (более 15%), в мае он несколько замедлился, но в начале июня снова набирает темпы.

Что касается онлайн-продаж, то компания может занять 15-20% продовольственного онлайн-рынка, так что ее выручка от онлайн-услуг, по прогнозам менеджмента, будет оставлять 7-10% выручки X5 Retail Group.

Очевидно, что все перечисленные аспекты благоприятны для компании и совпадают с положениями нашего недавнего обзора. По нашим подсчетам, дивиденды (в случае их увеличения) почти полностью покроет свободный денежный поток.



