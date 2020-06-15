Adobe, ведущий производитель облачных продуктов для дизайна, e-commerce, marketing cloud, успешно отчиталась за второй квартал 2020 фискального года. Выручка компании выросла на 14%, на 1% недотянув до прогноза аналитиков. Скорректированная EPS повысилась на 76%, что оказалось на 5,6% выше ожиданий.

Цифровые мультимедийные решения формируют 73% выручки Adobe, на решения для онлайн-маркетинга и цифровой коммерции приходится 27%. Выручка ключевого бизнес-сегмента «Творческое облако» выросла на 17% благодаря усилившемуся во время карантина спросу. СЕО компании отмечает устойчивый спрос на ключевые решения для создания видеопродуктов Premiere Pro и After Effects, а также решение для создания социального контента Premiere Rush. Кроме того, глава компании отмечает тенденции к увеличению мобильного трафика, числа подписок и монетизации услуги в целом. Благоприятный эффект на выручку подсегмента оказало представление новых продуктов Adobe Spark, Photoshop Camera, Digital Coloring Book. В подсегменте «Документы» компания расширила клиентскую базу за счет предложения бесплатных доступов к ряду онлайн-сервисов и за счет роста популярности решения для цифровой подписи. Выручка от маркетинга и цифровой коммерции поднялась на 5% ввиду уменьшения рекламной активности участников рынка. Поддержку сегменту оказал спрос на решения Adobe Summit Live, Customer Journey Analytics.

Мы полагаем, что выручка подсегмента Experience Cloud восстановится с оживлением экономической активности. Adobe, как лидер подсегмента цифрового маркетинга, будет ключевым бенефициаром развития этого направления. Усиление интеграции маркетинговых и решений для цифровой коммерции повысят ценностное предложение.

По итогам квартала у Adobe повысилась рентабельность. Валовая маржа выросла на 1,5%, скорректированная операционная маржа поднялась на 4,4%, до 42,7%, скорректированная чистая маржа увеличилась на 5,2% до 38%. Рост маржи обусловлен увеличением масштабов облачных решений, предложения дополнительных продуктов, повышения эффективности операций. Adobe демонстрирует устойчивый рост маржинальности бизнеса с 2016 года.

Adobe завершила квартал с сильным балансом. Объем денежных средств и эквивалентов составил $4,3 млрд, долг — $4,1 млрд, отношение EDITDA к процентам к уплате оказалось на уровне 61.

Менеджмент дал в целом оптимистичный прогноз на следующий квартал. Выручка вырастет на 11%, причем в сегменте «творческое облако» темп ее роста сохранится, а в сегменте решений для маркетинга и цифровой коммерции замедлится до нуля. При этом маржа по чистой прибыли продолжит расти, скорректированная EPS повысится на 17%.

Мы оцениваем результаты Adobe как сильные и считаем, что у компании есть потенциал роста в среднесрочной перспективе за счет исключительных позиций в создании продуктов для медиаконтента и цифровых маркетинговых решений. Актуальность продуктов компании будет усиливаться на фоне развития цифровизации, генерации и передачи цифрового контента.

Наша целевая цена по акции Adobe — $431,1.



