Компания умеренно пострадала от пандемии. В 1 квартале рентабельность EBITDA традиционно ниже, чем в другие периоды, 6-7%. Во 2 квартале она вырастает до 11-13%. Детский Мир внимательно осуществлял контроль над затратами, это один из лучших непродовольственных ретейлеров в России. Очевидно, что во 2 квартале ситуация будет хуже, поскольку в апреле выручка рухнула почти на 20%. Объем продаж, по нашему мнению, составит 28,5 млрд рублей, это вблизи уровня 2 квартала прошлого года. Драйверами восстановления служат снятие мер самоизоляции и детские пособия. Маржа EBITDA ожидается на уровне 9-10%. Рост продаж онлайн-сегмента требует и дополнительных затрат в его развитие. Не исключаю, что Детский мир при необходимости пересмотрит прогноз по капзатратам до конца года в сторону повышения, долговая нагрузка позволяет это сделать.

Можно сказать, что Детский Мир выходит из кризиса достаточно быстро. Инвесторы, наконец, обратили внимание на бумаги компаний потребительского сектора. На фоне коррекции они будут демонстрировать динамику лучше рынка. Сохраняем целевую цену на уровне 111 рублей за бумагу



