Рубль в моменте слабел до 70,69 за доллар, но смог немного выправить ситуацию. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2685 рублей. Ставки MosPrime составили 5,34% на день, 5,48% на неделю, 5,47% на месяц. По сути, рубль отыграл потенциальный негатив уже в конце прошлой недели перед длинными выходными. В понедельник предпринималась попытка продавить курс выше 70,5 за доллар, но она оказалась безуспешной. При прочих равных причин для разворота тенденции в рубле нет. На рынке всё ещё присутствуют ожидания того, что ЦБ РФ может снизить ставку сразу на 100 базисных пункта, но более вероятен вариант со смягчением на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, данный вывод основан на анализе заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая подчёркивала, что в ЦБ предпочитают действовать постепенно. Собственно говоря, данный факт снижает вероятность резкого отката рубля на фоне грядущего решения регулятора. Снижение ставки всего на 50 базисных пунктов не лишит рубль положительной доходности, а это значит, что при улучшении внешней ситуации вновь станет актуальной стратегия Carry trade. К 15:15 мск пара USD/RUB – 70,1 (-0,15%), EUR/RUB – 78,85 (-0,45%).

Европейские индексы открывали день в глубоком минусе, но затем смогли немного исправить ситуацию. Stoxx 600 терял до 2,5% в начале торгов. Наиболее сильные потери, как и в России, были в секторе базовых материалов. В плюсе торговался сектор здравоохранения. Негативная реакция последовала на новости о росте заболеваемости в ряде американских штатов после смягчения мер социального дистанцирования. Столичный регион в Китае также переведён в режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага распространения COVID-19 на оптовом продовольственном рынке. Соответственно, надежды на быстрый выход из COVID-19, которые закладывали покупатели акций, могут не оправдаться. Сам Китай весьма сложно выходит из зимнего экономического шока. Розничные продажи в мае упали на 2,8% в годовом выражении. К 15:15 мск FTSE 100 – 6059,54 п. (-0,75%), DAX – 11860,66 п. (-0,74%), CAC 40 – 4799,69 п. (-0,82%).

Единственным позитивом для нефти в китайской статистике является увеличение переработки на 8,2% в годовом выражении до 13,6 млн бар. в сутки. Однако этого пока явно недостаточно, чтобы компенсировать свежие опасения по поводу восстановления спроса. В четверг соберётся мониторинговый комитет OPEC, который даст ответы на вопросы дисциплины по соглашению OPEC+. Ранее Ирак и Нигерия не торопились с выполнением своих обязательств. Соответственно, данные из этих стран будут ключевыми для определения объёмов предложения в обозримом будущем. С технических позиций. Основные контракты нефти дорожали с конца апреля, что привело к сигналам о перекупленности. Некоторые представители нефтяной индустрии даже выражали удивление, что восстановление оказалось столь быстрым. К 15:15 мск Brent – $38,19 (-1,39%), WTI – $35,68 (-2,27%), золото – $1715 (-1,28%), медь – $5626,22 (-1,85%), никель – $12570 (-0,75%).

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся в июне до —0,2 п. с —48,5 п. в мае. Ожидалось значение —27,5 п. Тем не менее фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка до 2,2% в индексе Dow Jones. Ситуация в NASDAQ чуть лучше, так как ожидается падение на 1,2%. Поводом для беспокойства остаётся COVID-19, число заражений которым вновь начало увеличиваться в США. Кроме того, как мы уже отмечали на прошлой неделе, в политической системе зреет неопределённость. Дональд Трамп теряет популярность на фоне протестных выступлений и слабой экономики, что создаёт для рынка дополнительный негативный фон. К тому же не будем забывать, что июнь – это месяц повышенной волатильности для американского рынка. В техническом плане также назрела необходимость снять перекупленность. Поэтому сложно ожидать от индексов возобновления роста и обновления рекордов, так как экономика ещё далека от состояния устойчивого восстановления. Российские индексы также чутко реагируют на внешний фон. Комбинация роста рисков второй волны COVID-19 и слабого восстановления экономики в Китае давит на сырьевые секторы рынка.