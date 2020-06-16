Прошлая неделя выдалась волатильной — ралли в ее начале было обусловлено возобновлением глобальной экономической деятельности и улучшением майской статистики, которая указывает на V-образную динамику рынков. В этих условиях к 8 июня S&P 500 вырос до 3 232 п., что лишь на 100 п. ниже максимума 21 февраля, чему способствовал приток наличных средств от населения в наиболее перепроданные сектора, в частности в авиаперевозчиков (UAL, AA, Delta Airlines), Boeing и Southwest Airlines) и круизные компании Norwegian, Royal Caribbean и Carnival, стоимость акций которых в среднем за месяц взлетела более чем на 70%.

Также в лидеры роста вышли финансовые компании, в том числе Invesco, Ventas и Discovery, в среднем прибавив 50%; котировки ретейлеров Coty, L Brands и Gap в среднем за месяц подскочили на 40%; бумаги американских нефтегазовых компаний, в частности Schlumberger, Occidental Petroleum, в среднем, подорожали более чем на 30%.

Рынки действительно были перегреты, и техническая коррекция была неизбежна после столь стремительной и продолжительной восходящей динамики, хотя среднесрочный потенциал роста остается высоким (около 30%), особенно у авиаперевозчиков, компаний сферы досуга и развлечений, круизных операторов. Потенциал роста финансового сектора и американской нефтегазовой отрасли составляет 20%. В лидеры роста вышел IT-сектор, который с начала года прибавил 10% он единственный пока опережает S&P 500, по крайней мере, на 10%. Китайский IT-сектор с начала года вырос на 5%. Также в лидеры с начала года вышли российские ретейлеры, которые прибавили 1%.

Причина затяжной коррекции?

Во-первых, из-за прогноза ФРС, обнародованного 10 июня, который предполагает более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики. Управляющие регулятора ждут, что уровень безработицы к концу 2020 г. составит 9,3% и останется высоким в течение ближайших лет — 6,5% в 2021 г. и 5,5% в 2022 г. Ожидается, что ВВП США сократится на 6,5% в 2020 г., а в 2021 г. вырастет на 5%.

ФРС обязалась удерживать ставки у 0% до 2022 г., когда экономика полностью восстановится, и рассматривает возможность увеличения пакета стимулирующих мер на дополнительные $1,5-2 трлн, если потребуется.

Дефицит бюджета США вырос до рекордных $1,88 трлн с начала года, или на 155% г/г, — следствие предоставления экономических льгот и отсрочки налоговых платежей, сообщал Минфин страны.

Данная сумма не включает $500 млрд на рефинансирование долгов, которые банки предоставили в рамках программы поддержки малого бизнеса (Paycheck Protection Program) на $669 млрд.

При этом госдолг превысил $27 трлн, или 130% ВВП США.

Инвесторов также беспокоит вторая волна пандемии. В связи с возобновлением экономической деятельности уровень заболеваемости повысился в Техасе, Флориде и Калифорнии. В США выявили 19,5 тыс. случаев за сутки, в результате чего число заболевших в стране достигло 2 млн, или 25% от общемирового показателя, который сейчас составляет 8 млн.

Минус $5 трлн за неделю

В этих условиях фондовые рынки сдали позиции на прошлой неделе, а в лидеры роста вышел индекс волатильности US VIX (+40 п.п.) и EM FX vols (+8%). В разрезе сырьевых товаров подорожал коксующийся уголь (+6%) и золото (+1,2%). В числе аутсайдеров оказалась нефть Brent, подешевевшая более чем на 8% с 5 по 12 мая 2020 г. В лидеры роста на прошлой неделе вышли российские ретейлеры и американские онлайн-ретейлеры (+1,3%), в частности Amazon. Несмотря на отсутствие интереса к риску, американские компании прибавили 0,6%.

S&P 500 потерял 5%, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней (3013 п.), следующий важный уровень поддержки — 50-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время составляет 2903 п. Продажи на фондовом рынке США, как и на других рынках, стали результатом продаж бумаг нефтегазовых и медицинских компаний, которые подешевели за неделю более чем на 12%. Фондовый рынок США не стал главным аутсайдером. Европейский рынок акций потерял более 10% из-за продаж акций финансовых компаний. FTSE 100 снизился на 8%, Nikkei 225 — на 7%, а РТС — на 6,5%. В среднем мировые индексы снизились за неделю на 5,4%, в результате чего их общая капитализация сократилась на $5 трлн.

Наши ожидания

Волатильность останется высокой, но поддержку рынку окажет хорошая статистика за май, которая указывает на V-образную динамику в условиях снятия ограничительных мер и снижения ставок ведущими ЦБ.

Мы ожидаем, что S&P 500 отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на этой неделе, в частности по розничным продажам в США во вторник. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл представит полугодовой доклад банковскому комитету cената. Мы ожидаем, что S&P 500 восстановится до 3200 п., поэтому инвесторы будут выбирать самые перепроданные активы в транспортном и нефтегазовом секторах. Цена нефти Brent должна вернуться к $40/барр., а рубль укрепится к доллару до 69.

Поддержку рынкам на этой неделе могут оказать сразу несколько решений по ставкам, которые примут ЦБ Японии, Великобритании, Швейцарии, России, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Европейские лидеры обсудят предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики размером €750 млрд ($851 млрд).

Власти различных стран ослабляют режим изоляции и ограничения на поездки, чтобы оживить экономический рост, сохраняя при этом контроль над распространением COVID-19. Жители Нью-Джерси могут снова сдавать на права; Греция вновь открывает границы для туристов из Китая и 28 других стран. Жители Сан-Франциско могут посещать рестораны с открытыми верандами и отправлять детей в летние лагеря; Токио планирует снять все бизнес-ограничения; Китай протестирует вакцины на добровольцах, выезжающих за границу; возобновляются матчи английской премьер-лиги без зрителей.

Отчетность на неделе представят Oracle, американский авторетейлер CarMax, индийский автопроизводитель Tata Motors, американский девелопер Lennar, провайдер налоговых услуг H&R Block, Groupon, британский ретейлер Kingfisher, американская сеть супермаркетов Kroger и немецкая компания интернет-платежей Wirecard.