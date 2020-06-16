Китайский интернет-гигант Tencent Holdings стал собственником доли в Warner Music Group, крупном американском музыкальном лейбле и издателе, через свою дочернюю компанию.

Подразделение Tencent купило 1,6% акций Warner Music Group на сумму около $240 млн. Tencent надеется расширить свой музыкальный и развлекательный бизнес за счет инвестиций.

12 июня после IPO Warner Music представила отчет о своих акционерах в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно этому документу, Tencent Music Entertainment Group приобрела 8 млн акций Warner Music.

Считаем покупку пакета акций удачной попыткой диверсифицировать портфель бумаг в близких к основному бизнесу сферах. Многочисленные сервисы Tencent включают в себя социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, платежные системы, мобильные и онлайн-игры, облачные базы данных. Компания владеет и популярным приложением для обмена сообщениями WeChat, число пользователей которого превысило 1,2 млрд.

В последние годы Tencent активно покупает акции зарубежных компаний, представляющих индустрию развлечений. Ранее было приобретено 10% американской Universal Music Group, крупнейшей в мире музыкальной компании, которая, в свою очередь, является частью французского медиагиганта Vivendi.

Инвестиции Tencent в Warner Music Group происходят на фоне ужесточения правительственных ограничений в Китае на креативный контент, включая игры и телесериалы.

Концентрация исключительно на китайском рынке могла бы стать риском для компании. Tencent хеджируется от возможности резкого замедления роста своего бизнеса внутри страны, для этого инвестирует в ряд компаний за рубежом. Новость позитивна для обеих компаний. Warner Music Group (WMG) после IPO предсказуемо демонстрирует высокую волатильность и рост, компания привлекла $1,93 млрд, продав 77 млн акций по цене $25.

В настоящий момент бумаги закрепились выше $30. Tencent (TME) быстро восстанавливается после падения капитализации в феврале-марте, ближайшая цель на NYSE — $14 за акцию, среднесрочный и долгосрочный таргет — $16 и $19.