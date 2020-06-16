В июне цены на нефть продолжали восстанавливаться в том числе благодаря соглашению ОПЕК+ по продлению ограничений на добычу на июль. В начале прошлой недели фьючерс на Brent и вовсе превышал 43 долл./барр. Главным драйвером, безусловно, являются ожидания быстрого восстановления спроса, которые подкрепляются выходящими опережающими индикаторами. Так, по оценкам Rystad Energy, на конец мая автомобильное движение в Швейцарии превысило докризисные уровни. Похожая тенденция наблюдается и в Германии, где в небольших городах оно выше докризисных значений на 25%. В Китае люди предпочитают использовать личный транспорт, чтобы снизить риски заражения. По предварительным оценкам, в этой стране спрос на моторное топливо в июне со стороны автовладельцем может превысить докризисные уровни на 9%. По сути, риски заражения COVID-19 теперь создают дополнительный спрос на моторное топливо.

Тем не менее, мы полагаем, что сейчас рост цен на нефть опережает события, так как есть и другие значимые сегменты, в которых потребление все еще находится на минимальных уровнях. В первую очередь, это авиасообщение, которое будет еще очень долго восстанавливаться. Кроме того, на рынке сформировались огромные запасы нефти, которые нужно будет еще распродать. Так, по данным Министерства энергетики США (EIA), мировые запасы нефти вернутся к нормальным уровням лишь к концу 2021 г. Стоит также понимать, что при дальнейшем росте цен в игру могут снова вступить американские производители нефти. Мы полагаем, что объемы бурения в США могут начать восстанавливаться уже в конце июня-начале июля. Так, по данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок резко замедлило падение до 3%, снизившись до 199 штук. Мы полагаем, что возможна небольшая коррекция цен на нефть в ближайшее время, так как на рынке все же сохраняется дисбаланс в пользу покупателей. Но в целом мы ждем постепенного восстановления цен. Отметим, что консенсус-прогноз на 4 кв. 2020 г. предполагает средний уровень Brent выше 42 долл./барр