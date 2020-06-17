Ликвидность компании Marks&Spencer достаточна для приостановки работы физических магазинов по продаже одежды в течение года: £1,7 млрд при потребности около £0,8 млрд в 2020. Долговая нагрузка по Net Debt/EBITDA повышенная с учётомоперационного лизинга: 3.4. Ожидается увеличение максимум до 8.2 в стресс-сценарии и дальнейшее снижение до 2.0.

Бизнес на уровне среднего по рынку или лучше:

— Выручка/EBITDA от более стабильных сегментов продуктов питания (59/42%) и онлайн продаж одежды (9/10%) составляет около 68/52%.

— Низкий объём запасов в абсолютном и относительном выражении — £500 млнфунтов — 40% EBITDA, что ограничивает потенциальные убытки.

— Доля компании на рынке продажи одежды в UK — около 10%.

— Рост онлайн-продаж в период COVID-19: одежды на 20%, а еды через СП- на 40%.

— Маржинальность бизнеса на уровне среднего по рынку, реализуется программа по повышению эффективности в гражданском дивизионе.

— Мы рекомендуем принять кредитный риск компании на горизонте до 5 лет в рамках инструмента CDS.

Основные риски:

— Продление ограничительных мер в связи с пандемией на срок существенно больше 1 года.

— Возможность принятия недостаточно эффективных мер по реализации программы сокращения издержек

— Риски конкуренции с онлайн-магазинами.

Marks&Spencer — крупный продавец продуктов питания среднего и премиум-сегмента, и одежды среднего ценового сегмента. Более 90% выручки приходится на UK. Персонал около 76 тыс. человек. Разбивка EBITDA по сегментам одежды, еды и международному – 46/42/12%. Компания также владеет 50% в прибыльном СП с Ocado, продающим продукты через интернет в Великобритании, с выручкой более £900 млн. Акционеры: 100% free-float.