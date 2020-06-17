Распространение коронавируса в мире и в США привело к значительному ухудшению состояния американской экономики. Однако по мере возобновления деловой активности в мае появились признаки достижения дна экономического спада и стабилизации ситуации. Угроза второй волны пандемии и глубина спада остаются среди факторов риска для быстрого восстановления экономики.

Три из пяти отслеживаемых нами опережающих экономических индикаторов улучшились за последний месяц, что увеличивает шансы на восстановление активности. Тем не менее все показатели остаются в негативной зоне и подтверждают рецессию в Штатах.

Сводный индекс LEI (Leading Economic Index от Conference Board) упал год к году на 11,5% в апреле, так как на этот месяц пришелся пик эпидемии и ограничительных мер.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в мае оказался выше, чем в апреле, что отражает возобновление активности после снятия ограничений. Однако этот позитив обманчив. Показатель вырос с 41,5 до 43,1. Но на быстрое возвращение активности на отметки выше 50 рассчитывать не приходится. При более детальном анализе субиндекс времени доставок товаров остается высоким, что при нормальных условиях означает сильный спрос, но в текущих реалиях говорит о сбое в производственных цепочках из-за пандемии коронавируса. По мере восстановления активности в мире субиндекс будет снижаться, что осложнит подъем общего индекса. Все это отражает негативные последствия пандемии для американской промышленности.

Долгосрочные темпы найма остаются в глубоком минусе. Накопленным итогом за 12 месяцев экономика США потеряла более 17 млн рабочих мест.

Индекс доверия потребителей от Conference Board немного вырос в мае после резкого обвала в апреле и составил 86,6. Позитивная динамика была обеспечена повышением субиндекса, тогда как оценки будущего продолжили ухудшаться. Таким образом, негативное влияние коронавируса продолжит давить на настроения потребителей. Поводом для улучшения оценок настроений, скорее всего, стали рекордные меры поддержки, предпринятые властями. Стимулы позволили потребительской уверенности удержаться от падения до уровней прошлого кризиса. Для сравнения: в 2009-м показатель опускался ниже 30. Тем не менее пессимизм прогнозов настораживает, так как может длиться долго. Меры социального дистанцирования и сохраняющаяся угроза продолжения пандемии до разработки вакцины снижают шансы на нормализацию жизни в обозримом будущем, что омрачает перспективы восстановления экономики.

Спред между «длинными» и «короткими» бумагами расширился даже до того, как ФРС снизила ставки. Инверсия кривой доходности утратила свою актуальность, как опережающий индикатор наступления рецессии, так как спад фактически уже начался.

Таким образом, опережающие экономические индикаторы улучшились за месяц, но все еще отражают экономический спад. Вспышка коронавируса создает проблемы для спроса и предложения. Потребление снизилось. Угроза новых волн эпидемии способна оказывать давление на настроения американцев долгое время. Пакет фискальных стимулов, снижение процентных ставок и увеличение баланса ФРС смогли смягчить негативные последствия коронакризиса. Стоит внимательно наблюдать за рынком труда, потребительской уверенностью и успехами по восстановлению активности после окончания ограничительных мер.



