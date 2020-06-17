В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги НЛМК (+2,49%) и обыкновенные акции Мечела (+2,47%). Котировки Системы прибавили 1,67%. В лидерах снижения были гдр X5 Retail Group (-1,94%) и привилегированные акции Мечела (-1,70%).

Акции Системы выросли после новостей об успешном размещении около 16% акций Детского мира совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом. С технической точки зрения бумаги Системы отступили от пиков дня, но как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде смотрятся достаточно уверенно. Ключевой поддержкой для акций остается уровень 15 руб. Котировки не выглядят перекупленными и при способности закрепиться выше 17,50 руб. пойдут на штурм 18 руб., а далее – 19 руб. Предвестником краткосрочной коррекции (к 16,50 руб., а далее к 15 руб.) стало бы падение бумаг ниже 16,900 руб.