Доля X5 Retail Group превысила установленный законом максимальный уровень (25%), в связи с чем ФАС запросит у компании дополнительные разъяснения относительно того, как был достигнут такой результат (за счет притока покупателей, открытия новых магазинов), после чего объявит свое окончательное мнение по этому поводу и примет решение относительно дальнейших действий.

В 2011–2013 гг. у X5 Retail Group уже была аналогичная ситуация на рынке Санкт-Петербурга, что привело к временному запрету на расширение сети. Однако ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не входят в число основных источников органического роста X5 Retail Group. В общей сложности в Северо-Западном федеральном округе расположено 11% всех магазинов компании (данные на конец 2019 г.), при этом доля округа в открытии новых магазинов в прошлом году составила лишь 9%. Для сравнения: Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа в 2019 г. в сумме обеспечили 68% всех новых открытий. Мы не думаем, что введение временного запрета на открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге как-то отразится на развитии компании.

В 2020 г. X5 Retail Group планирует открыть 1600 новых магазинов (с учетом ранее объявленного 20%-го сокращения первоначального плана), что, согласно нашей модели, приведет к увеличению суммарной торговой площади на 8% г/г. После сильного начала года мы прогнозируем рост выручки ритейлера по итогам 2к20 на 14% г/г. При этом руководство компании недавно озвучило позитивный прогноз, согласно которому рентабельность EBITDA в текущем квартале останется на уровне 2к19 – 8,3%. На прошлой неделе котировки акций X5 Retail Group выросли на 10% и в данный момент, на наш взгляд, в достаточной мере отражают улучшение ближайших перспектив компании, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA2020п, равным 5,7x, и дивидендной доходностью на ближайшие 12 месяцев (согласно нашей модели) на уровне 7%.