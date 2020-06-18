Фондовый рынок в последние две недели двигался разнонаправленно. Зависимость от трендов на зарубежных площадках уменьшилась. Реакция на рост американского рынка была относительно слабой. Отчасти это объясняется тем, что в США вверх двигались преимущественно высокотехнологические компании, а в России класс таких бумаг на бирже не сложился в отдельный сектор. Курс рубля продолжил укрепление по мере роста цены на нефть, обновив максимум к доллару с марта, но затем вернулся к отметке 70.

Сезон отчетности завершился. Из заметных корпоративных событий только закрытия реестров акционеров для получения дивиденда, которые уже отыграны. Впрочем, появились новости, которые могут оказать влияние на рынок. По некоторым данным, Интеррос просит партнеров по акционерному соглашению отказаться от дивидендов ГМК Норникель. Неясно, согласятся ли другие акционеры пойти на это или будет найден компромисс. Предложение не касается миноритариев: дивиденд по итогам прошлого года уже утвержден, его отмена маловероятна. Причина для точечных изменений в дивидендной политике — необходимость финансировать устранение последствий экологической катастрофы, спровоцированной дочерним предприятием ГМК. Мы считаем, что российские компании не будут пересматривать решения по дивидендам в этом году.

В центре внимания – заседание Банка России. Экономисты солидарны в том, что условия для дальнейшего смягчения монетарной политики есть и регулятор ими воспользуется. Цена на нефть вернулась в диапазон $35-40 за баррель, что близко к уровню отсечения, при котором Минфин начнет пополнять резервы. Инфляция остается низкой, на уровне 3%, и краткосрочные инфляционные ожидания не вызывают опасений. Снижение ставок денежного рынка вызвало бум на рынке корпоративных облигаций. Пользуясь возможностью, эмитенты стремятся рефинансировать старые долги дешевле или удачно занять денег под новые проекты. Меры самоизоляции снимаются, экономика возвращается к жизни. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет снижена в пределах 0,5-1,0 п.п. Первичная реакция рынка на новость будет положительной, но в дальнейшем определять движение продолжат тренды на внешних площадках.

Мы ожидаем, что динамика на фондовом и валютном рынках будет определяться решением Банка России по ключевой ставке и трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. удержит рынок от падения в случае умеренной коррекции на биржах США, а снижение на 1 п.п. вызовет рост котировок. Но в среднесрочном плане преобладающее влияние на движение отечественных акций окажет внешний фон, который окрасился в красные оттенки. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2600- 2850 пунктов. Ожидания по паре USD/RUB: диапазон 69-73.

Рекомендуем открывать короткие спекулятивные позиции в акциях МТС, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза. Лучше рынка, на наш взгляд, будут торговаться Аэрофлот, Транснефть, Магнит, Х5, ВТБ, Yandex. Для инвестиций на долгий срок рекомендуем бумаги Мосбиржи, М.Видео, Детского мира.