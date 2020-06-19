Ответ мы узнаем сегодня, однако, наблюдая динамику рынков сопоставимых развивающихся стран, мы по-прежнему убеждены в необходимости консервативных действий ЦБ в сопровождении четких сигналов. Совет Директоров Банка России вынесет свой вердикт в 13.30 мск, а пресс-конференция Э.Набиуллиной состоится в 15.00.

Один из ярких примеров – Бразилия, где цикл смягчения процентной политики стартовал от уровня 6.50% с середины 2019 года и достиг значения 2.25% по итогам снижения ставки на 75 бп на текущей неделе. При этом для предотвращения прямых параллелей стоит обратить внимание на несколько очевидных отличий.

Первое – более поздняя реакция на пандемию и впоследствии более значительный рост заболеваемости и политические проблемы. Второе – более выраженное снижение инфляции: последние данные 1.9% г/г против пика 4.2% г/г в декабре 2019 года и прогноз дальнейшего падения до 1.7% к середине 2021 года. Последнее – высокая волатильность валютного курса. Бразильский реал остается слабее уровня начала года на 25% против доллара США и при этом демонстрирует «американские горки» с начала апреля, в том числе, на фоне ослабления процентной политики.

По первому и третьему критерию Банк России заметно опережает бразильского регулятора: экономические механизмы удается восстанавливать объемным пакетом кредитных стимулов (оценка Росбанка: 1.8 трлн руб. субсидируемых кредитов), а рубль сумел достичь уверенного паритета с долларом при текущих ставках, во многом, благодаря улучшению рискового фона и сырьевой динамики. По второму критерию, напротив, ЦБ находится в зоне риска. Инфляция, если и не превысит целевой уровень, то с высокой вероятностью к концу года выйдет в интервал 3.5-4.0%.

Все вместе в очередной раз указывает на необходимость поступательных действий в июне с более четкой увязкой решения с 2-3 последующими заседаниями. В этом контексте, по нашим оценкам, развитие ситуации на локальном рынке имеет несколько вероятных сценариев.

Первый – снижение ставки на 50 бп с четким сигналом на дальнейшее снижение. Для рубля и облигаций такой сценарий будет расценен как нейтральный, а выход спекулятивных игроков может привести к краткосрочной коррекции доходностей на 10-15 бп вверх и до 30 коп. вверх в паре USD/RUB. Второй – снижение ставки на 75-100 бп в сопровождении жесткой риторики – будет, скорее, негативным для облигаций и рубля, приведя к росту доходностей на 20-25 бп и скачку курса на 50-70 коп., соответственно. Третий и самый непредсказуемый – снижение ставки на 100 бп в сочетании с мягкой риторикой – может привести к снижению доходностей на 15-20 бп и укреплению рубля на 30-50 коп. Но впоследствии этот сценарий может обернуться возвратом пары USD/RUB выше отметки 70.0 на фоне роста привлекательности игры против рубля.

Подводя итоги, мы полагаем, что ставки на текущее заседание как никогда высоки, но для Банка России горизонт планирования намного больше, а спектр рисков намного шире, чем мы их видим здесь и сейчас.