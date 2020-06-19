Мы считаем, что риски введения Medicare for all переоценены рынком, и благодаря вертикальной интеграции бизнес компании CVS Health является наиболее перспективным в секторе. По нашим оценкам, потенциал роста акций компании на горизонте 1 год составляет 32%.

Приобретение компании Aetna способно дать операционную синергию в размере в $800 млн в 2020 году и $2,5 млрд — в последующие года. Благодаря стабильному денежному потоку компания сможет снизить показатель ND/EBITDA до 3.0х к 2022 году, после чего CVS вернется к выкупу акций и повышению дивидендов.

Концепция HealthHub (превращение аптек в более многосторонние центры предоставления медицинских услуг) даст более удобный для пациентов способ проверки и поддержания здоровья без необходимости обращения в больницы. Менеджмент ожидает модернизации 1500 аптек в HealthHub к концу 2021 года.

Вертикальная интеграция компании может изменить кривую затрат в отрасли, значительно снизив издержки для потребителей, что в условиях пристального внимания властей к уровню цен на лекарства даст дополнительное преимущество компании по сравнению с конкурентами.

Описание компании

CVS Health – вертикально интегрированная компания в области предоставления медицинских услуг и товаров в США. С покупкой компании Aetna в 2018 году за $77 млрд стала единственной компанией в США, которая включает в себя сеть аптек (свыше 9900 отделений), предоставление услуг Pharmacy Benefit Management (PBM) и услуг страхования здоровья. Сегмент аптечных сетей занимается реализацией лекарств по рецепту, нерецептурных препаратов, товаров для здоровья и красоты. Сегмент услуг фармакологии предоставляет услуги по почтовой доставке лекарств, ведению PBM-планов, предоставлению услуг по управлению формулярами. Health Care Benefit (HCB) сегмент предоставляет услуги по ДМС, Medicare план D, Medicare Advantage и Medicaid.

Основные риски

Основным риском является узаконивание программы демократов «Medicare for all», что приведет к ликвидации бизнеса PBM-планов и части страхового бизнеса компании, которые дают 60% операционной прибыли компании.

Угроза роста конкуренции в сегменте аптечного бизнеса со стороны онлайн-ритейлеров.

Безуспешная интеграция компании Aetna и неспособность снизить долговую нагрузку в ближайшее время.